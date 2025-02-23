مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم الإثنين على مشروع قرار بشأن أوكرانيا

نيويورك: من المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الإثنين على مشروع قرار محايد بشأن أوكرانيا قدمته الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته البعثة الدائمة للصين لدى الأمم المتحدة.

وقالت البعثة الدائمة للصين التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للمجلس: “سيجري التصويت في الساعة 00:03 مساء بتوقيت نيويورك (00:00 بتوقيت غرينتش)”، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء تاس الروسية.

ويدعو المقترح الأمريكي، وفقا لدبلوماسيين، إلى إنهاء الحرب دون أن يصف روسيا بالـ “معتدي”، أو يطالب بسحب قواتها من أوكرانيا.

ويتناقض هذا مع مشروع قرار مدعوم من جانب أوروبا، يطالب بانسحاب قوات موسكو بصورة فورية من أوكرانيا.

ويرى دبلوماسيون أن المقترح الأمريكي يمثل تحولا في نهج واشنطن تجاه الصراع، وهو الأمر الذي قد يقلل من عزلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويزيد الضغط على كييف للتفاوض.

(د ب أ)