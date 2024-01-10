سياسة | دولي

مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف “فوري” لهجمات البحر الأحمر.. وجماعة الحوثي تقول إن القرار “لعبة سياسية”

10 - يناير - 2024

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نيويورك:  دعا مجلس الأمن الدولي في قرار، الأربعاء، إلى وقف “فوري” لهجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، مطالباً كذلك كلّ الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض على هؤلاء المتمردين اليمنيين المدعومين من إيران.

والقرار الذي صاغته الولايات المتّحدة واليابان واعتمده المجلس بأغلبية 11 عضواً وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت “يطالب بأن يضع الحوثيون فوراً حدّاً” للهجمات “التي تعرقل التجارة الدولية وتقوّض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة”.

 وقال محمد علي الحوثي القيادي بحركة الحوثي في اليمن اليوم الخميس إن قرار الأمم المتحدة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر “لعبة سياسية”.

وكتب على منصة إكس إن “الولايات المتحدة هي من تخرق القانون الدولي”.

(وكالات)

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  1. يقول لا احبكم:
    يناير 11, 2024 الساعة 12:23 ص

    وقف ؟ ولما لم تقولوا وقف العمليات الارهابية الاسراءيلية المجرمة ؟ اجتمعتم وتجتمعون على كل ما هو اسلامي لتسمونه ارهابي ؟ هل موتنا عسل في قلوبكم ؟ وموت صهاينتكم مرارة في قلوبكم ؟ نحن نعلم انكم تحاربوننا عقاءديا ، لكن العيب في اوطاننا التي نامت على الرقص والمهرجانات الماجنة

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  2. يقول جميل:
    يناير 11, 2024 الساعة 4:14 ص

    والحرب على غزة … ماذا تقولون فيها أيها الغرب المتوحش والزعيمة أمريكا موطن الشيطان والفساد وكورونا وما خفي اعظم.
    لعنة الله عليكم وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم جميعا .

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  3. يقول abuelabed:
    يناير 11, 2024 الساعة 4:18 ص

    ولماذا لا تفرض على الصهاينة بوقف الحرب كما تفرض على الحوثيون قراراتكم الخبيثة.

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  4. يقول qoraish:
    يناير 11, 2024 الساعة 12:43 م

    لا أرى الفيتو الأمريكي

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    1. يقول فصل الخطاب:
      يناير 11, 2024 الساعة 8:17 م

      الفيتو الأمريكي لا يستخدم إلا لحماية عصابة الشرذمة الصهيونية التي تحتل أرض فلسطين وتقتل وتشرد الفلسطينيين منذ 1948 🇵🇸✌️

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