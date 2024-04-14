مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة الأحد في أعقاب الرد الإيراني

واشنطن: يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة الأحد بطلب من إسرائيل في أعقاب الرد الإيراني.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس المؤلف من 15 عضوا في الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي في نيويورك، وفقا لجدول صدر في وقت متأخر من السبت.
وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء السبت، إن الحرس الثوري بدأ عملية جوية بالطائرات المسيرة والصواريخ ضد أهداف في إسرائيل.
وفجر الأحد، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، عبر بيان، انتهاء الرد الإيراني، معتبرة أنه “لم تعد هناك حاجة للاحتماء في الملاجئ في جميع أنحاء البلاد”.
ويأتي الرد الإيراني، وهو الأول من نوعه الذي تنفذه طهران من أراضيها وليس عبر الحلفاء، انتقاما من تعرض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل/ نيسان الجاري، لهجوم صاروخي إسرائيلي، أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.
ولم تعترف إسرائيل رسميا باغتيال زاهدي، لكنها لم تنفِ مسؤوليتها عن الاغتيال أيضا.
(الأناضول)
الفيتو الروسي والصيني – العبوا مع الغرب لعبته القذره
نتمنى فعلا أن تستخدم روسيا والصين الفيتو في وجه عصابة الإجرام الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان بحق أطفال غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🚀🔥🚀🔥🚀
ههه عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي تستخدم مجلس الأمن لحماية عصابة الشر الصهيونية التي عاثت سفكا بدماء أطفال ونساء غزة هذي شهور وشهور ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🚀🔥🚀🔥🚀🚀🚀🚀
الجمهورية الإسلامية الإيرانية
فرضت شروط جديدة للإشتباك
المطبعين وعربان الردة على مر التاريخ لم يضربو ا اسراءيل ولو بحجر واحد
بل راحو يحرسون حدود الكيان مع فرنسا و امريكا وانجلترا..
والمصيبة أن ذبابهم يهاجم إيران ويقول مسرحية هزلية من إيران…
هذه المسرحية التي جعلت الإمبريالية لا تنام الليل وجعلتهم يتبولون في سراويلهم ولأول مرة بات شعب الكيان في الححور والمخابء وبعدها هرب من المطارات في كل الاتجاهات.
شكرا إيران شكرا قادة إيران
الخزي والعار لمن بات يحرس على أن لا تصيب صورايخ إيران العمق الصهيوني..
اليوم تأكدت بأن مشكلتنا ليست مع إسرائيل بل مع المطبعين الذين يحرسون الكيان و يدافعون عن الكيان..
سبحان الله العظيم كأنني في حلم وليس حقيقة
بلد عربي مسلم يسقط صواريخ إيران وهي متوجهة لتدمير الكيان
لاحولى ولا قوة الا بالله العلي العظيم و حسبي الله ونعم الوكيل
أحسنت ✌️🇵🇸✌️
ويتعين على روسيا والصين استخدام حق النقض (الفيتو)، وإظهار أن أيام استخدام الولايات المتحدة للأمم المتحدة لتحقيق مصلحتها الذاتية قد ولّت 😉
دافعت إيران عن نفسها ضد العدوان الصهيوني…كما ينص عليه القانون الدولي