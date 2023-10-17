سياسة | دولي

مجلس الأمن الدولي يفشل في تبني مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة

منذ ساعة واحدة

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الأمم المتحدة:  فشل مشروع قرار صاغته روسيا في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار لدواع إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وعددها تسعة في المجلس المؤلف من 15 عضوا اليوم الإثنين.

وحصل مشروع القرار على خمسة أصوات مؤيدة وأربعة معارضة فيما امتنع ستة أعضاء عن التصويت.

واقترحت روسيا مسودة النص يوم الجمعة، والتي دعت أيضا إلى إطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين المحتاجين.

وندد النص بالعنف ضد المدنيين وجميع أعمال الإرهاب لكنه لم يذكر اسم حماس التي قتلت 1300 شخص في إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

(رويترز)

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