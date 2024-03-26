مجلس الأمن القومي الروسي: أوكرانيا تقف وراء الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية

موسكو: ألقى سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف اليوم الثلاثاء باللائمة على أوكرانيا في الهجوم الذي وقع بالقرب من موسكو يوم الجمعة الماضي،على الرغم من الإعلان الموثوق به والذي أطلقه تنظيم “الدولة”عن الهجوم .

وردا على سؤال للصحافيين اليوم الثلاثاء بشأن ما إذا كانت ميليشيا تنظيم “الدولة” أو أوكرانيا تقف وراء الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية / كروكوس سيتي هول / والذي أسفر عن مقتل 139 شخصا على الأقل، أجاب باتروشيف: “أوكرانيا بالطبع”، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية تاس.

ولم يوضح باتروشيف، 72 عاما، والذي لطالما ظهر كمؤيد متحمس للحرب الروسية ضد أوكرانيا، كيفية توصله إلى هذا التقييم.

وأعلن تنظيم “الدولة” بالفعل مسؤوليته عن الهجوم في موسكو في عدة مناسبات.

كما تعتبر السلطات الأمنية والخبراء في الغرب هذا الأمر مسألة موثوقا بها ويشتبهون في أن ولاية خراسان التابعة لتنظيم”الدولة” هي التي تقف وراءه. وعلى الرغم من ذلك، يزعم المسؤولون والممثلون الروس منذ أيام، ودون تقديم أي دليل، أن أوكرانيا قد تكون متورطة. وهو الأمر الذي ترفضه كييف بشدة.

وفي الوقت نفسه، بدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر تحفظا إلى حد ما. وأضاف أنه يعول على مكتب المدعي العام الروسي لبذل كل ما في وسعه “لضمان حصول المجرمين على عقوبة عادلة، على النحو المنصوص عليه في القانون الروسي”. وأكد بوتين أمس الاثنين أن الهجوم على قاعة مدينة كروكوس نفذه إرهابيون. وفي الوقت نفسه، أوضح، كما فعل في نهاية الأسبوع، أنه يرى أن هناك صلة لأوكرانيا بالهجوم .

وأضاف أن روسيا تريد أن تعرف “من أمر بالهجوم”. ولذلك يفترض بوتين أن الإرهابيين نفذوا أمر القتل الجماعي، لكن العقول المدبرة موجودة في مكان آخر. وهو يرى الدافع في أوكرانيا، وليس في تنظيم الدولة الإسلامية”الدولة”.

مسؤول روسي: واشنطن ولندن وكييف وراء الهجوم الإرهابي

من جهته، اتهم رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأوكرانيا بالوقوف وراء الهجوم الإرهابي على قاعة احتفالات في موسكو.

جاء ذلك في معرض رده على سؤال صحافي، عما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأوكرانيا تقف وراء الهجوم الإرهابي في موسكو، أم لا، حيث أجاب بالقول “نعتقد أن الأمر هكذا”.

وقال: “كان المجرمون ينوون الهرب عبر الحدود إلى أراضي أوكرانيا. ووفقا لمعلوماتنا الميدانية الأولية، كان هناك من ينتظرهم (…) لقد أرادوا على الجانب الآخر استقبالهم كأبطال”.

وذكر بورتنيكوف أنه لم يتم بعد تحديد من طلب تنفيذ هذه الجريمة، “لكن الأجهزة الأمنية الروسية ترى من قام بتنظيم وتجنيد الجناة”.

كما ادعى أن أوكرانيا تقوم بإعداد وتدريب مسلحين في الشرق الأوسط، وأن وجود أشخاص من جنسيات مختلفة يقاتلون على الجبهة ضد روسيا مؤشر على ذلك.

وقال إنه ينبغي تصنيف جهاز الأمن الأوكراني “SBU” “تنظيما إرهابيا”.

(وكالات)