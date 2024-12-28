مجلس الأمن يؤيد إنشاء بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال

نيويورك: اعتمد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، قرارا أيّد فيه الاستعاضة عن بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية، ببعثة الاتحاد الأفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال، وذلك لفترة أولية مدتها 12 شهرا، تبدأ في غضون أيام مع بداية العام الجديد.

ومن خلال القرار 2767 – الذي نال دعم 14 عضوا في مجلس الأمن، مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت – أذن المجلس للبعثة الجديدة بدعم قوات الأمن الصومالية في إضعاف حركة الشباب “من خلال تعطيل حركتها وتقييد وصولها إلى التمويل غير المشروع”، ودعم حكومة الصومال الفيدرالية في تنفيذ خطتها لتطوير قطاع الأمن الصومالي.

ويأتي قرار المجلس بناء على قرار اتخذه مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بإنشاء البعثة، حيث اعتمد في أغسطس/ آب الماضي مفهوم عمليات خاص بها مكوّن من أربع مراحل، والتي من المفترض أن تكون آخرها على مدار العام 2029.

ومن المقرر أن تدعم البعثة قوات الأمن الصومالية في توفير الأمن للمراكز السكانية الرئيسية المتفق عليها، بما فيها العاصمة الفيدرالية وعواصم الولايات الأعضاء في الفيدرالية، والمنشآت الرئيسية والبنى التحتية الحيوية، مثل المطارات والموانئ البحرية.

وبموجب القرار الأممي، ستساعد البعثة القوات الصومالية في توفير الأمن للعمليات السياسية على جميع المستويات، تماشيا مع خطة تحقيق الاستقرار الوطنية، وتحسين جاهزيتها “لتولي المسؤولية الكاملة” عن أمن البلاد.

أما فيما يخص قوات الشرطة الصومالية، فستدعمها بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال في ضبط النظام العام وحماية المجتمعات المحلية والحفاظ على الأمن الداخلي. وستقدّم لها المشورة بشأن صياغة السياسات، والدعم التقني في مجال تكوين قوات الشرطة ووضع استراتيجيات خاصة، “بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين وحماية الأطفال”.

وستنطوي مهام البعثة الجديدة أيضا على دعم تيسير وصول المساعدات الإنسانية وإيصال المساعدات الإنسانية من خلال التنسيق مع الجهات الفاعلة الإنسانية وحكومة الصومال الفيدرالية، ورصد الحفاظ على معايير السلوك والانضباط والادعاءات المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، واتخاذ الإجراءات المناسبة، بما فيها إجراءات التخفيف والتحقيق والعلاج، لضمان المساءلة.

وشدد مجلس الأمن في قراره على أهمية تعاون بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال مع الأمم المتحدة.

(د ب أ)