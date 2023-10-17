مجلس الأمن يصوت الأربعاء على مشروع قرار بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

نيويورك: يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غدا الأربعاء على مشروع قرار صاغته البرازيل يدعو إلى هدنة إنسانية في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.