سياسة | دولي

مجلس الأمن يصوت الأربعاء على مشروع قرار بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

منذ 42 دقيقة

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نيويورك:  يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غدا الأربعاء على مشروع قرار صاغته البرازيل يدعو إلى هدنة إنسانية في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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