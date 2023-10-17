مجلس الأمن يصوت الأربعاء على مشروع قرار بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. ميدفيديف: المسؤولية النهائية تقع على واشنطن فيما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي على مستشفى غزة
عاجل: الرئيس الفرنسي على إكس: فرنسا تندد بالهجوم على مستشفى الأهلي في غزة
عاجل.. كليفرلي: بريطانيا ستعمل مع الحلفاء لكشف ما حدث بمستشفى غزة
نيويورك: يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غدا الأربعاء على مشروع قرار صاغته البرازيل يدعو إلى هدنة إنسانية في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
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