مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار أمريكي لإنهاء الحرب بأوكرانيا

الأمم المتحدة: وافق مجلس الأمن اليوم الإثنين على قرار صاغته الولايات المتحدة في الذكرى الثالثة للغزو الروسي لأوكرانيا يتخذ موقفا محايدا تجاه الصراع، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوسط في السلام.

وحتى الآن، لم يتمكن المجلس المؤلف من 15 عضوا من اتخاذ أي إجراء بشأن الصراع في أوكرانيا مع تمتع روسيا بحق النقض (الفيتو). ونال القرار الأمريكي تأييد 10 أصوات، بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا والدنمارك واليونان وسلوفينيا عن التصويت.

وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام المجلس “هذا القرار يضعنا على طريق السلام. إنها خطوة أولى لكنها حاسمة ويجب أن نفخر بها جميعا… والآن يتعين علينا استخدام القرار لبناء مستقبل سلمي لأوكرانيا وروسيا والمجتمع الدولي”.

وينعى القرار المقتضب الأرواح التي فُقدت في “الصراع الروسي الأوكراني”، ويؤكد أن هدف الأمم المتحدة هو الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وحل النزاعات سلميا، ويحث على إنهاء الصراع سريعا وتحقيق السلام الدائم.

#BREAKING UN Security Council ADOPTS resolution imploring a swift end to the conflict and urges a lasting peace between Ukraine and the Russian Federation VOTING RESULT

In favor: 10

Against: 0

Abstain: 5 pic.twitter.com/SHv8V4k019 — UN News (@UN_News_Centre) February 24, 2025

ودفعت جهود الوساطة التي يبذلها ترامب الحلفاء الأوروبيين وأوكرانيا إلى الحذر حيال تركيزه على روسيا والقلق من إمكانية استبعادهم من محادثات السلام.

وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد للمجلس إن شروط السلام في أوكرانيا مهمة ويجب أن “تبعث برسالة مفادها أن العدوان لا يجدي نفعا”.

وأضافت “لهذا السبب لا يمكن أن تكون هناك مساواة بين روسيا وأوكرانيا في كيفية إشارة هذا المجلس إلى هذه الحرب. وإذا كنا نريد أن نجد طريقا إلى السلام المستدام، فيتعين على المجلس أن يكون واضحا بشأن أسباب نشوب الحرب”.

الجمعية العامة ترفض موقف أمريكا

في وقت سابق، رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا مسعى أمريكا لتخفيف موقف المنظمة الدولية الداعم لسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها والداعي إلى سلام عادل ودائم وشامل بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي.

واعتمدت الجمعية العامة قرارين، أحدهما صاغته أوكرانيا والأوروبيون، والآخر صاغته الولايات المتحدة وتم تعديله ليشمل صياغة داعمة لأوكرانيا. ومنح هذا أوكرانيا والدول الأوروبية انتصارا دبلوماسيا على واشنطن.

وقالت نائبة وزير الخارجية الأوكراني ماريانا بيتسا للجمعية قبل التصويت “هذه الحرب ليست من أجل أوكرانيا فقط. إنها تتعلق بحق أساسي لأي دولة في الوجود واختيار طريقها والعيش دون التعرض للعدوان”.

وحصل القرار المعدل الذي صاغته الولايات المتحدة على تأييد 93 صوتا، بينما امتنعت 73 دولة عن التصويت، وصوتت ثماني دول ضده. ولم تفلح محاولة روسيا لتعديل النص الأمريكي ليشمل إشارة إلى معالجة “الأسباب الجذرية” للصراع.

فيما حظي القرار الذي صاغته كييف والدول الأوروبية بتأييد 93 صوتا مع امتناع 65 دولة عن التصويت ومعارضة 18 دولة. وإلى جانب الولايات المتحدة، صوتت روسيا وكوريا الشمالية وإسرائيل ضد القرار.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أمام الجمعية العامة “اليوم رأى زملاؤنا الأمريكيون بأنفسهم أن الطريق إلى السلام في أوكرانيا لن يكون سهلا، وسيكون هناك كثيرون يحاولون ضمان عدم إحلال السلام لأطول وقت ممكن. لكن هذا يجب ألا يوقفنا”.

(رويترز)