مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار أمريكي لإنهاء الحرب بأوكرانيا

الأمم المتحدة: وافق مجلس الأمن اليوم الإثنين على قرار صاغته الولايات المتحدة في الذكرى الثالثة للغزو الروسي لأوكرانيا يتخذ موقفا محايدا تجاه الصراع، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوسط في السلام.

وحتى الآن، لم يتمكن المجلس المؤلف من 15 عضوا من اتخاذ أي إجراء بشأن الصراع في أوكرانيا مع تمتع روسيا بحق النقض (الفيتو). ونال القرار الأمريكي تأييد 10 أصوات، بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا والدنمارك واليونان وسلوفينيا عن التصويت.

وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام المجلس “هذا القرار يضعنا على طريق السلام. إنها خطوة أولى لكنها حاسمة ويجب أن نفخر بها جميعا… والآن يتعين علينا استخدام القرار لبناء مستقبل سلمي لأوكرانيا وروسيا والمجتمع الدولي”.

وينعى القرار المقتضب الأرواح التي فُقدت في “الصراع الروسي الأوكراني”، ويؤكد أن هدف الأمم المتحدة هو الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وحل النزاعات سلميا، ويحث على إنهاء الصراع سريعا وتحقيق السلام الدائم.

