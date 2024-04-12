مجلس الأمن يعرب عن قلقه إزاء قتل عمال إغاثة من “المطبخ المركزي العالمي” في غزة

نيويورك: أعرب مجلس الأمن الدولي- التابع للأمم المتحدة- يوم الخميس عن قلقه البالغ إزاء قتل إسرائيل سبعة من عمال الإغاثة التابعين لمنظمة “المطبخ المركزي العالمي” في غزة.

وجاء في بيان صحافي على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن هذه الهجمات المروعة رفعت عدد الشهداء بين العاملين في المجال الإنساني في غزة خلال الصراع الدائر إلى 224 على الأقل، أي أكثر من ثلاثة أضعاف عدد العاملين في المجال الإنساني الذين قتلوا في أي صراع واحد تم تسجيله في عام واحد.

وأكد أعضاء المجلس على ضرورة المساءلة عن كل هذه الحوادث، وأشاروا إلى أن إسرائيل أعلنت النتائج الأولية للتحقيق في الحادث، مشددين على ضرورة إجراء تحقيق كامل وشفاف وشامل في الحادث وإعلانه كاملا.

كما طالب أعضاء المجلس جميع أطراف النزاع بالاحترام الكامل لوضع الحماية للعاملين في المجال الإنساني والمرافق والعمليات بموجب القانون الدولي، والالتزام بالإخطار الإنساني وآليات منع الإشتباك، وإصلاح أي أوجه قصور في هذه الآليات على الفور.

كما أكدوا من جديد على قلقهم العميق من حجم الخسائر البشرية الناجمة عن الصراع، والوضع الإنساني الكارثي، والتهديد بالمجاعة الوشيكة في غزة، ودعوا إلى الإزالة الفورية لجميع العوائق التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى السكان المدنيين وتوزيع هذه المساعدة دون عوائق.

(د ب أ)