مجلس الأمن يعرب عن قلقه من محاولات إقامة “حكومة موازية” بالسودان

أنقرة: أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، عن قلقه إزاء محاولات “إقامة حكومة موازية” في السودان.

وأشار في بيان إلى أن محاولات إقامة حكومة موازية تحمل في طياته خطر تصعيد الصراع الدائر في السودان.

ودعا مجلس الأمن الدولي إلى “وقف دائم لإطلاق النار” في السودان.

وأكد التزام أعضاء مجلس الأمن بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه.

وطالب أطراف الصراع بالالتزام بالقانون الدولي، مشيرا إلى أنه على جميع الدول الأعضاء في المجلس تجنب “التدخلات الخارجية التي تهدف إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار”.

وفي 20 فبراير/ شباط الماضي، استدعى السودان سفيره لدى نيروبي كمال جبارة، احتجاجا على استضافة كينيا اجتماعات ضمت قوى سياسية وقيادات من قوات “الدعم السريع”، بهدف إقامة “حكومة موازية”.

وتقول كينيا إن استضافتها لتلك الاجتماعات “تأتي في إطار سعيها لإيجاد حلول لوقف الحرب في السودان، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي”.

ويخوض الجيش السوداني و”الدعم السريع” منذ أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

(الأناضول)