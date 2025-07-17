مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة اليوم حول الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

الأمم المتحدة- “القدس العربي”: بطلب من الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية، السفير قُصيّ الضحاك، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، مساء اليوم الخميس، وذلك لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا منذ عدة أيام.

وجاء في رسالة موجهة لرئيس مجلس الأمن بتاريخ 16 تموز/ يوليو، حصلت “القدس العربي” على نسخة منها، أن “قوات الاحتلال الإسرائيلية شنت على مدى الأيام الماضية سلسلة من الاعتداءات على أراضي الجمهورية العربية السورية، ما أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين”.

وأضافت الرسالة أن الغارات يوم الأربعاء 16 تموز/ يوليو استهدفت عددًا من المباني الحكومية، ومن بينها مبنى قيادة الأركان العسكرية الذي يقع في قلب العاصمة دمشق، وفي ساعة الذروة، كما استهدفت الغارات مجددًا محيط القصر الرئاسي، إضافة إلى عناصر من قوات الجيش والأمن العام في محافظتي درعا والسويداء”.

وأعرب السفير في رسالته الرسمية عن “إدانة بلاده بأشد العبارات لهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم، وترفض رفضًا قاطعًا أية ذرائع وادعاءات تروج لها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمحاولة تبريره، وتؤكد أن تلك الاعتداءات ما هي إلا استمرار للنهج العدواني الإسرائيلي ضد سوريا، والذي تجلى في الأشهر الماضية في انتهاك إسرائيل لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، وتجاوز قواتها خط الفصل وتوغلها في مناطق واسعة في محافظات القنيطرة ودرعا وريف دمشق، وارتكاب شتى الانتهاكات بحق أهلها، وإقامة مواقع عسكرية لا شرعية، والسيطرة على الموارد المائية”.

وطالبت الرسالة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته وإدانة هذه الاعتداءات التي تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، ولوحدة وسلامة الأراضي السورية.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الطارئة الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس بتوقيت نيويورك.

ومن المتوقع أن يقدم مبعوث الأمين العام الخاص بسوريا، غير بيدرسون، إحاطة للمجلس عن آخر التطورات في الميدان على ضوء التطورات الأخيرة.