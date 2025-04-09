مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية

الأمم المتحدة- “القدس العربي”: دعا كل من الجزائر والصومال مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة غدا الخميس، بناء على طلب من البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة، لبحث الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة للسيادة السورية.

وقد وجه السفير السوري لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك، رسالة رسمية في 7 نيسان/أبريل الحالي للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، تتضمن تفاصيل الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية في انتهاك واضح للقانون الدولي واتفاقية فصل القوات لعام 1974.

أشارت الرسالة إلى غارات جوية شنها الطيران الإسرائيلي في 3 نيسان/أبريل، والتي استهدفت خمس مناطق في سوريا خلال 30 دقيقة، وأسفرت عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين، إضافة إلى تدمير منشآت مدنية وعسكرية في محافظتي حمص ودمشق. كما أشارت إلى توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف درعا وقصف منطقة حرش الجبلية بين مدينة نوى وبلدة تسيل غرب درعا، مما أدى إلى استشهاد 9 مدنيين وجرح آخرين.

ودانت الرسالة هذه الانتهاكات وطالبت مجلس الأمن باتخاذ إجراءات تنفيذية بناءً على القرارات الأممية ذات الصلة، خاصة القرارات 242 (1967)، 338 (1973)، و497 (1981)، التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري.

من المتوقع أن يشارك في الجلسة كل من السفير السوري قصي الضحاك، والسفير التركي أحمد يلدز، والسفير الإيراني أمير سعيد إيرواني. ومع ذلك، لا يُتوقع أن يصدر عن المجلس أي مخرجات ملموسة.