مجلس الأمن يفرض عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع السودانية- (تدوينة)

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة): أضاف مجلس الأمن الدولي اثنين من قادة قوات الدعم السريع السودانية إلى لائحة الأفراد الخاضعين للعقوبات بسبب أفعالهم في السودان، حسبما أعلنت الرئاسة البريطانية للمجلس الجمعة.

وقالت البعثة البريطانية في الأمم المتحدة على منصة إكس “اليوم، وبموجب نظام (القرار) 1591، فرض مجلس الأمن عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع، عقب هجمات وفظائع ذات دوافع عرقية في السودان”.

Today, under the 1591 regime, the @UN Security Council has sanctioned two RSF commanders following ethnically-motivated attacks and atrocities in Sudan. pic.twitter.com/M7JEzJkkOZ

