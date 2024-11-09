مجلس الأمن يفرض عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع السودانية- (تدوينة)

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة): أضاف مجلس الأمن الدولي اثنين من قادة قوات الدعم السريع السودانية إلى لائحة الأفراد الخاضعين للعقوبات بسبب أفعالهم في السودان، حسبما أعلنت الرئاسة البريطانية للمجلس الجمعة.

وقالت البعثة البريطانية في الأمم المتحدة على منصة إكس “اليوم، وبموجب نظام (القرار) 1591، فرض مجلس الأمن عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع، عقب هجمات وفظائع ذات دوافع عرقية في السودان”.

Today, under the 1591 regime, the @UN Security Council has sanctioned two RSF commanders following ethnically-motivated attacks and atrocities in Sudan. pic.twitter.com/M7JEzJkkOZ — UK at the UN 🇬🇧🇺🇳 (@UKUN_NewYork) November 8, 2024

ويتعلق الأمر بقائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور اللواء عبد الرحمن جمعة، وقائد عمليات المجموعة اللواء عثمان محمد حامد محمد.

وتتخذ القرارات المتعلقة بتعديل لائحة الأشخاص الخاضعين لعقوبات، لجنة متخصصة تابعة لمجلس الأمن خلف أبواب مغلقة، وتتكون من أعضاء المجلس الخمسة عشر نفسهم.

واندلعت المعارك في السودان منتصف أبريل/ نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضا رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب “حميدتي”.

وخلّفت الحرب عشرات آلاف القتلى وشرّدت أكثر من 11 مليون شخص من بينهم 3,1 ملايين نزحوا خارج البلاد، حسب المنظمة الدوليّة للهجرة. وتسبّبت، وفقا للأمم المتحدة، بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.

واتُهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب عبر استهداف المدنيين عمدا، ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

(أ ف ب)