سياسة | دولي

مجلس الأمن يمدد العقوبات الدولية على اليمن عاما كاملا

13 - نوفمبر - 2024

مجلس الأمن الدولي- أرشيف

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نيويورك: اعتمد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، قرارا صاغته بريطانيا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن عاما كاملا.
وأفادت مراسلة الأناضول، أن مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا بشأن العقوبات على اليمن طرحت للتصويت في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا.
وأضاف أن الموافقة على تمديد العقوبات جاءت بالإجماع، وتشمل تمديد مدة العقوبات المفروضة على اليمن، والتي تشمل بعض القيود المالية وحظر السفر على الأفراد وتجميد الأصول حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وجدد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني جواز استخدام القوة المسلحة لتنفيذه) ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
ويخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة “الحوثي”، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها سنويا.
وعقب التصويت على القرار، قالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، إن تمديد العقوبات مهم لبناء عملية السلام في اليمن.
وأضافت أن القرار يبعث برسالة واضحة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الحوثيين، وأنه مهم في تقييد محاولات الحوثيين لزعزعة استقرار اليمن.
(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 13, 2024 الساعة 5:49 م

    ولا يجرؤ مجلس الأمن هذا الذي يكيل بمكيالين أن لا يسلط العقوبات على عصابة تل أبيب التي تعيث سفكا بدماء أطفال ونساء غزة هذي سنة كاملة وزيادة وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن هذا لظلم عظيم يقع على شعب فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥

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  2. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 13, 2024 الساعة 6:04 م

    ههه مجلس اللأمن العنصري البغيض المتغطرس هذا يكيل بمكيالين يا أبو العينين يسلط العقوبات على اليمن الضعيف ولا يسلطها على عصابة تل أبيب التي تعيث سفكا بدماء أطفال ونساء غزة هذي سنة وزيادة وهم يرسلون أسلحتهم الفتاكة القذرة لحصد أرواح الفلسطينيين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥

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