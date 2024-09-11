سياسة | دولي

مجلس الأمن يمدد العقوبات المفروضة على السودان لعام آخر

11 - سبتمبر - 2024

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نيويورك: قرر مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، تمديد العقوبات المفروضة على السودان منذ عام 2005، لمدة عام آخر.
وحظي مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية بإجماع من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن.
وينص القرار على تمديد العقوبات التي تشمل حظر الأسلحة على البلاد، وحظر سفر بعض الشخصيات والمؤسسات، وتجميد الأصول حتى 12 سبتمبر/ أيلول 2025.
وكان مجلس الأمن تبنى القرار رقم 1591 بتاريخ 29 مارس/ آذار 2005، وينص على فرض حظر على الأسلحة، وعقوبات ضد بعض الأفراد والمؤسسات المشاركة في الصراع في دارفور.

(الأناضول)

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