مجلس الإسكان يعلن الحاجة لـ214 مليون دولار لتعزيز صمود الفلسطينيين على أرضهم

غزة – “القدس العربي”:

أعلن المجلس الفلسطيني للإسكان، أن هناك حاجة عاجلة لتوفير أكثر من 214 مليون دولار، لاستمرار عمل برامج المجلس، واستجابته للحاجات الإسكانية التي تدفع بالمواطن الفلسطيني لاستمراره في الصمود على أرضه، رغم كافة المعيقات.

وأكد المجلس وهو مؤسسة فلسطينية غير ربحية، أنه في إطار تنفيذ برنامج إعادة الإعمار في قطاع غزة، قام خلال النصف الأول من العام الجاري، بتقديم 69 منحة للمنازل المتضررة بشكل كامل، بحيث أصبح عدد الأسر المستفيدة من البرنامج حوالي 800 أسرة في قطاع غزة خلال فترة تنفيذ البرنامج.

وأوضح في ورقة حقائق قام بإصدارها، بان هناك حاجة لتوفير أكثر من 106 ملايين دولار لإعادة إعمار 88,116 مسكناً متضرراً ضمن الاعتداءات المتكررة على قطاع غزة، بالإضافة إلى الحاجة لتوفير تمويلات لإعادة إعمار 440 وحدة سكنية في الضفة الغربية.

وأشار إلى أنه بناء على الإحصائيات فإن هناك حاجة عاجلة لتوفير أكثر من 214 مليون دولار لاستمرار عمل برامج المجلس، واستجابته للحاجات الإسكانية التي تدفع بالمواطن الفلسطيني لاستمراره في الصمود على أرضه.