مجلس التعاون الخليجي يدعو لخطة “متكاملة” لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة- (بيان)

الرياض: أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، الاثنين، على أهمية الاستعداد بـ”خطة متكاملة” لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة عند انتهاء الحرب الإسرائيلية.

وأدان المجلس في بيان ختامي أصدره عقب انعقاده دورته 161 في الرياض “استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة” وطالب بـ”وقف فوري لإطلاق النار في القطاع”.

وأكد المجلس “أهمية الاستعداد بخطة متكاملة لعودة السلطة الفلسطينية لغزة عند انتهاء الحرب في القطاع، والتأكيد على رفض مجلس التعاون لتكريس فكرة فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية”.

وأشار إلى “التأكيد على رفض مجلس التعاون لتكريس فكرة فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأي أطروحات عن مستقبل غزة يجب أن تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967وعاصمتها القدس الشرقية”.

ودعا المجلس إلى “وقف استهداف الوجود الفلسطيني في القدس ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها”.

كما رحب بـ”إعلان المملكة المتحدة تعليق رخص تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي منها عتاد يستخدم في الحرب الحالية على غزة”.

البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ161. https://t.co/QXJJWBFcPw#مجلس_التعاون pic.twitter.com/kNwZabEAdD — مجلس التعاون (@GCCSG) September 9, 2024

(الأناضول)