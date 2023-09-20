مجلس الدولة الليبي يطالب بتحقيق دولي في أسباب كارثة درنة

طرابلس: طالب المجلس الأعلى للدولة الليبي، بإجراء تحقيق دولي شامل في أسباب كارثة مدينة درنة شرقي البلاد التي شهدت فيضانات خلفت آلاف الضحايا ودمارا هائلا.

وقال المجلس في بيان أصدره عقب اجتماع طارئ عقده الأحد، ونشره مكتبه الإعلامي الأربعاء.، بخصوص كارثة مدينة درنة، إنه “يطالب بإجراء تحقيق دولي شامل في أسباب كارثة مدينة درنة والتي أودت بآلاف الضحايا وخلفت دمارا هائلا”.

ودعا إلى “إعلان درنة مدينة منكوبة واتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات لإصدار قرار دولي بهذا الشأن”.

وشدد البيان، على ضرورة “تخصيص ورصد وتسييل الأموال اللازمة لإعادة إعمار درنة وتحديد المدى الزمني لإنجاز هذه المهمة بما يكفل الملكية الوطنية لقيادة عملية إعادة الإعمار وذلك عبر تشكيل لجنة إدارة أزمة من داخل مدينة درنة حيث سيتم اختيارها بالتنسيق والتواصل بين السلطة التنفيذية المختصة وأهالي درنة”.

وأكد على “اتخاذ الإجراءات العاجلة لحل المختنقات القائمة بمختلف أنواعها واتخاذ التدابير وتوفير الإمكانيات اللازمة للقيام بهذه المهمة وكذلك حصر الاحتياجات والمتطلبات على المدى القريب واقتراح الخطوات والموارد المطلوب تخصيصها لذلك إلى حين الشروع في إعادة الإعمار”.

وأشار المجلس، إلى “ضرورة الإسراع في توفير الإمكانيات اللازمة للرعاية الصحية بمدينة درنة واستحداث مركز للدعم النفسي والاستعانة بجهود دول او منظمات متخصصة في هذا الشأن وعلى النحو الذي يساعد الأهالي ويخفف عنهم وطأة الكارثة”.

الدبيبة يؤكد على أهمية التعاون مع واشنطن لمواجهة آثار الفيضانات

من جهته، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، الأربعاء، على أهمية التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة ومنظماتها الموجودة في ليبيا، لرفع الضرر الذي لحق بالأهالي في المناطق المتضررة من الفيضانات.

وجاءت تصريحات الدبيبة، خلال لقائه في العاصمة الليبية طرابلس بقائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” مايكل لانجلي، في حضور المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد الحداد، وفق بيان لمنصة “حكومتنا” التابعة للحكومة.

وبحث اللقاء تداعيات الأوضاع في مدينة درنة (شرق)، كما شهد تأكيد الدبيبة بصفته أيضا وزيرا للدفاع على “أهمية التنسيق والتعاون مع الحكومة الأمريكية ومنظماتها الموجودة في ليبيا لرفع الضرر الذي لحق بالأهالي في المناطق المتضررة، والمساهمة في عودة التنمية والاستقرار للمنطقة”.

وأشار البيان إلى أن الدبيبة ولانجلي “ركزا خلال اللقاء على تنظيم آلية الدعم الأمريكي للمناطق المنكوبة عبر حكومة الوحدة الوطنية، وأجهزتها التنفيذية وفرقها الميدانية في المنطقة الشرقية”.

وذكر البيان أن الجانبين تطرقا أيضا إلى “ملفات تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب وتطورات الوضع السياسي والأمني، الذي تعيشه دول الجوار الإفريقية وتداعياتها على أمن واستقرار ليبيا”.



وفي 10 سبتمبر/ أيلول، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها ودرنة التي كانت المتضرر الأكبر.

وخلف الإعصار والفيضانات الناجمة عنه في ليبيا، 11 ألفا و470 قتيلا و10 آلاف و100 مفقود، و40 ألف نازح شمال شرقي البلاد، وفقا لأرقام نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، في 16 سبتمبر الجاري.

(الأناضول)