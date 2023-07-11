مجلس الدولة الليبي يعتمد مبدئياً خريطة طريق للقوانين الانتخابية… وأعضاء يتهمونه بالمخالفة

طرابلس – «القدس العربي»: رغم الانتقادات التي طالت عمل لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، ورغم الرفض القوي الذي طال مقترح خريطة الطريق ومقترح القوانين الانتخابية المقدمة من المجلسين، ما زال المجلسان مستمرين في السير في إطار اعتمادهم رسمياً دون الأخذ بالاعتبار للمطالبات الواسعة.

حيث أعلن المجلس الأعلى للدولة،أمس الثلاثاء، القبول مبدئياً لمقترح خريطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية وذلك خلال جلسة عقدها مجلس الدولة، لمناقشة مقترح خاص بهذه الخريطة، وذلك بمقره في العاصمة طرابلس، وفق بيان مقتضب صادر عن مكتبه الإعلامي.

وقال المكتب إن الجلسة المعلقة الـ88 لمجلس الدولة أفضت إلى القبول المبدئي لمقترح الخريطة، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة من الأعضاء دون أن يكشف مزيد التفاصيل حول هذه الملاحظات أو ما جرى خلال الجلسة.

وفي تصريح صحافي، قال عضو الأعلى للدولة عادل كرموس إن التصويت على خريطة الطريق “مبدئي” والتصويت النهائي سيكون لاحقاً على أن يحال إلى مجلس النواب.

وتابع أنه ستخصص جلسة للتصويت على الخريطة والاعتماد النهائي باعتبار أن هناك ملاحظات ما زالت محل نقاش، مضيفاً أن المقترح تحصل على 34 صوتاً من أصل 56 من الحاضرين ولا اعتراض على قانونية الجلسة.

إلا أنه وفي سياق مخالف قالت عضو الأعلى للدولة ماجدة الفلاح إن رئيس المجلس خالد المشري أصر على اعتماد خريطة الطريق رغم اعتراضنا على عدم قانونية التصويت لـ”مخالفته للنظام الداخلي”.

وتابعت أن هناك من طالب بالتصويت في جلسة الثلاثاء فيما آخرون رفضوا ذلك والرئيس اتخذ قراره بالتصويت على المقترح، مضيفة أن الخريطة لم تتحصل على الثلثين حسب اللائحة، وماحدث تسرع في اتخاذ القرار داخل المجلس سيزيد من الانقسامات داخله.

وفي 7 حزيران/ يونيو الماضي، أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن المشري قدم لكل من المبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند، والفرنسي بول سولير، مقترحاً بشأن خريطة طريق تفضي لعقد الانتخابات، دون كشف تفاصيل المقترح.

وتحصّلت “القدس العربي” على نسخة من خريطة الطريق التي أعلن عنها رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والتي تقضي بتشكيل حكومة موحدة.

وسيقدّم رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة خريطة الطريق التي جرى اقتراحها إلى مجلسيهما لاعتمادها، وبدء تنفيذها لتسهيل الوصول إلى حكومة موحّدة تشرف على إجراء الانتخابات.

وحسب خريطة الطريق سيُحدّد موعد إجراء الانتخابات بـ240 يوماً 8 أشهر منذ صدور القوانين الانتخابية التي اعتمدتها لجنة 6+6.

وتنص الخريطة على بدء إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة الموحدة، فور اعتماد المجلسين لل خريطة إذ يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يوماً.

ويشترط حصول المترشح على تزكية 15 نائباً و15 عضواً بالمجلس الأعلى للدولة، على أن يصوت المترشحون ثم مجلس النواب في جلستين علنيتين.

ووفقاً ل خريطة الطريق سيكون الفائز برئاسة الحكومة هو المتحصل على أكثر الأصوات في المجلسين، وعليه عندها تشكل حكومته خلال 20 يوماً من تكليفه.

وقد تضمن مقترح متداول بين أعضاء الأعلى للدولة ل خريطة طريق جديدة للمرحلة القادمة 4 مسارات للذهاب نحو الانتخابات أبرزها مسار السلطة التنفيذية كانت قد عرضت القدس العربي جزءاً بسيطاً منه بعد أن حصلت على نسخة حصرية .

وتضمن المسار الأول ملف السلطة التنفيذية، والمسار الثاني البيانات الوطنية والتحقق من الهوية، والثالث المسار الدستوري، لتختتم الخريطة المقترحة بالمسار الأمني. وحسب المقترح ترتبط المرحلة المقبلة بعقد مجلسي النواب والدولة جلسة رسمية واعتماد خريطة الطريق وتشكيل حكومة موحدة، تكون مهمتها الرئيسية تنفيذ العملية الانتخابية وتأمينها عبر الأجهزة الرسمية.

وشددت خريطة الطريق على أن تكون السلطة التنفيذية القادمة مصغرة ويراعى في تشكيلها التمثيل الجغرافي العادل، مع عدم الإخلال بمعايير النزاهة.

وحسب الخريطة، فإن مهام الحكومة دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والإشراف على الإنفاق العام مع ضمان حيادية المؤسسات المالية وعدم استخدامها لصالح مترشحين معينين، إلى جانب ضمان تنقل المرشحين، واستمرار تقديم الخدمات العامة، وتأمين تسليم السلطة لجهة منتخبة.

ومع طرح المقترح اندلع جدل كبير في الأوساط المحلية، حيث أيده بعض السياسيون ورفضه آخرون.

وقبل ذلك كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، عن خريطة طريق جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع القادم، بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، تهدف للوصول إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وقال، في تصريح تلفزيوني، إن مجلسي الدولة والنواب سيصدران خريطة طريق إجراء الانتخابات الأسبوع المقبل، سينبثق عنها حكومة جديدة وقوانين انتخابية، مشيراً إلى أن أقصى موعد لإجراء الانتخابات منتصف شهر آذار/ مارس المقبل.

وتابع المشري أنه إذا رفض عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة للحكومة الجديدة فسيتم اتخاذ إجراءات أخرى، لافتاً إلى أنه يجب تسمية رئيس جديد لمفوضية الانتخابات.

وأضاف رئيس مجلس الدولة أنه يجب تسمية رئيس جديد للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لأن رئيسها الحالي عماد السايح، صدرت ضده أحكام قضائية، وستتم مناقشة كل المناصب السيادية بين المجلسين.