مجلس الذهب العالمى: 5 دول عربية تستحوذ على حصة الأسد من احتياطيات المعدن الأصفر العربية

موسكو: أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي لشهر أيلول/سبتمبر الجاري، أن احتياطي الذهب لدى الدول العربية بلغ1515.1 طن، فيما وصل احتياطي الذهب لدى دول العالم مجتمعة 35665.5 طن.

وكشف التقرير، الذي أوردته قناة”آر تي عربية” الروسية اليوم الخميس عما تمتلكه البنوك المركزية من ذهب، مشيرا إلى أن 5 دول عربية تستحوذ على حصة الأسد (حوالي 69%) من إجمالي احتياطيات الدول العربية من المعدن الأصفر.

ووفقا لتقرير مجلس الذهب تمتلك السعودية ( 323.1 طن)، ولبنان (286.8 طن)، والجزائر (173.6 طن )، والعراق ( 132.6 طن )، ومصر (125.9 طن).

وعالميا، تصدرت الولايات المتحدة القائمة برصيد 8133.5 طن)، تليها في المرتبة الثانية ألمانيا ( 3352.6 طن)، ومن ثم إيطاليا (2451.8 طن)، وبعدها فرنسا 2436.9 طن)، تليها روسيا باحتياطيات تبلغ 2329.6 طن.

وشهدت السنوات الماضية إقبالا من قبل البنوك المركزية حول العالم على شراء المعدن النفيس في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

(د ب ا)