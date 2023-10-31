سياسة | دولي

مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين جاك لو سفيراً لدى إسرائيل

منذ ساعة واحدة

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واشنطن:  صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، على تعيين جاك (جاكوب) لو سفيراً للولايات المتّحدة في إسرائيل.

وقد كان المنصب شاغراً  منذ عودة السفير السابق توماس نايدز إلى واشنطن في تمّوز/يوليو.

والسفير الجديد “يهودي متديّن” يبلغ من العمر 68 عاماً وتخرّج من جامعة هارفرد وسبق له أن شغل منصب وزير الخزانة من 2013 وحتى 2017 في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.

والثلاثاء، حضّ رئيس لجنة الشؤون الخارجية بن كاردن زملاءه في مجلس الشيوخ على المصادقة على تعيينه بدون تأخير.

وزعم بن كاردن بأنه  “لا يمكننا تحمّل تأخير الأمور في وقت إسرائيل فيه بحالة حرب، وحيث تحتجز حماس رهائن في أنفاقها في غزة، وحيث العالم أجمع يراقب، وإسرائيل تقاتل للدفاع عن نفسها، وأرواح أمريكية في خطر”.

(وكالات)

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