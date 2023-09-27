مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح مشروع قانون التمويل قصير الأجل لتجنب إغلاق الحكومة

واشنطن- “القدس العربي”: صوت مجلس الشيوخ الأمريكي مساء يوم الثلاثاء لصالح تقديم إجراء تمويل قصير الأجل لتجنب إغلاق الحكومة في نهاية الأسبوع.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتًا مقابل 19 لصالح تقديم الأداة التشريعية التي سيستخدمونها لمواصلة تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر.

ويضع التصويت مجلس الشيوخ على طريق تمرير القرار المستمر (CR) في وقت لاحق من هذا الأسبوع والذي يمكن أن يرسله بعد ذلك إلى مجلس النواب لتجنب الإغلاق في الأول من أكتوبر.

وظل مجلس النواب عالقا بشأن كيفية المضي قدما في تمويل الحكومة وسط خلافات بين الجمهوريين الذين يشكلون الأغلبية.

وإذا وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون (CR) فقد يضغط على مجلس النواب لطرحه على المجلس وتجنب الإغلاق، خاصة وأن مجلس النواب لم يحرز الكثير من التقدم من تلقاء نفسه.

وسيمول تشريع مجلس الشيوخ الحكومة الفيدرالية حتى 17 نوفمبر، أي الأسبوع الذي يسبق عيد الشكر، ويوفر ما يقرب من 6.15 مليار دولار لتمويل أوكرانيا و5.99 مليار دولار لمساعدات الكوارث.

وسيعمل التشريع، أيضاً، على تمديد صلاحية إدارة الطيران الفيدرالية المنتهية صلاحيتها مؤقتًا.

وأبقى زعماء مجلس الشيوخ تفاصيل التشريع سرية حتى وقت قصير قبل التصويت يوم الثلاثاء.