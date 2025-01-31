مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ تعيين دوغ بورغوم وزيرا للداخلية

واشنطن: أقر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس تعيين دوغ بورغوم وزيرا للداخلية بعد أن اختاره ترامب لتعزيز إنتاج الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة.

وجاءت نتيجة التصويت بتأييد 79 صوتا مقابل رفض 18 .

ويبلغ بورغوم من العمر 68 عاما، وهو ملياردير متخصص في صناعة البرمجيات، جاء من مجتمع زراعي صغير في ولاية نورث داكوتا.

وشغل بورغوم منصب حاكم ولاية نورث داكوتا الغنية بالنفط لولايتين، وأطلق حملة رئاسية في 2023، لكنه انسحب بعد أشهر وسرعان ما أيد ترامب.

كما اختار ترامب بورغوم لرئاسة المجلس الوطني للطاقة الجديد الذي يهدف إلى تحقيق “الهيمنة على الطاقة” الأمريكية. وسيتاح له أيضا مقعد في مجلس الأمن القومي، وهو أمر غير مسبوق لوزير الداخلية.

(أ ب)