سياسة | دولي | الولايات المتحدة

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر اتفاقا يجنب البلاد شللا حكوميا

9 - مارس - 2024

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر

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واشنطن: وافق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الجمعة على اتفاق بشأن الميزانية متجنبين بذلك شللا جزئيا للحكومة الفيدرالية كان من شأنه أن يؤدي إلى إغلاق كثير من الوكالات والإدارات في الولايات المتحدة.
ووافق الحزبان الديمقراطي والجمهوري على الحزمة البالغة قيمتها 467,5 مليار دولار رغم عدم موافقة عدد من الجمهوريين على بعض النفقات. وكان سبق لمجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون أن وافقوا الأربعاء على هذا الاتفاق الهادف الى تجنب إغلاق جزئي للحكومة.
وبهذا الضوء الأخضر، سيتاح تمويل وزارات الزراعة والعدل والداخلية والنقل والإسكان وشؤون المحاربين القدامى والتجارة والطاقة. ولولا اتفاق اللحظة الأخيرة هذا، لكان من الممكن أن تصاب هذه الإدارات بالشلل وهو ما تسميه الولايات المتحدة “الإغلاق”.
وأشاد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بهذه “الخطوة الكبيرة” على طريق تمرير الميزانية الكاملة لهذا العام.
وقال “بالنسبة إلى من يخشون أن حُكما منقسما يعني عدم إنجاز أي شيء على الإطلاق، فإن هذه الحزمة المشتركة بين الحزبين تظهر عكس ذلك: فهي تساعد أرباب العائلات، والمحاربين القدامى، وعناصر الإطفاء، والمزارعين…”.
(أ ف ب)

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