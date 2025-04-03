سياسة | دولي | الولايات المتحدة

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يهدف إلى وقف رسوم ترامب على كندا

منذ 13 ساعة

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واشنطن: أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء تشريعا من شأنه إنهاء الرسوم الجمركية الجديدة على كندا، بعد ساعات فقط من كشف الرئيس دونالد ترامب عن مجموعة من الرسوم الجديدة واسعة النطاق.

وصوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 51 صوتا مقابل 48 لصالح الموافقة على مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب، حيث من المرجح تجميده. وفي صفعة لترامب، تعاون أربعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ مع الديمقراطيين للمضي بالتشريع.

ويتضمّن مشروع القانون الذي رعاه الديمقراطيون إنهاء حالة طوارئ وطنية أعلنها ترامب في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي وربطها بالواردات غير القانونية من عقار الفنتانيل المسبب للوفاة من المكسيك وكندا والصين، والتي تذرع بها لاستهداف كندا بتعريفات جمركية ضخمة.

(رويترز)

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