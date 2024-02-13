مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على المضي قدماً في حزمة مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان

واشنطن: صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح المضي قدما في حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان بقيمة 95.34 مليار دولار، في تصويت إجرائي يدفع التشريع خطوة نحو إقراره.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون الإثنين أنّ المجلس الذي يهيمن عليه حزبه الجمهوري لن يدرس مشروع قانون يعمل عليه حالياً مجلس الشيوخ لتقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا وإسرائيل بقيمة 95 مليار دولار.

وأوضح جونسون في بيان أنّ سبب رفضه لمشروع القانون بصيغته الحالية هو عدم تلبيته مطالب الجمهوريين في ما يتعلّق بتشديد الإجراءات على الحدود بين بلاده والمكسيك لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.

وقال المسؤول الجمهوري في بيان إنّ “اقتراح قانون مجلس الشيوخ حول المساعدات الخارجية يظلّ صامتاً بشأن المشكلة الأكثر إلحاحاً التي تواجه بلادنا”، في إشارة إلى أزمة الهجرة.

وأضاف أنّه “في غياب أيّ تعديل” من جانب مجلس الشيوخ لهذا النصّ “سيواصل مجلس النواب العمل وفقاً لإرادته على هذه القضايا المهمّة”.

وتبلغ قيمة هذه الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية 95 مليار دولار سيذهب القسم الأكبر منها إلى أوكرانيا.

وهذ الحزمة هي محلّ نقاش في الكونغرس منذ أشهر وموضع خلاف بين إدارة الرئيس جو بايدن الديموقراطية وخصومها الجمهوريي

(وكالات)