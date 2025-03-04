مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين ليندا ماكماهون وزيرة للتعليم

واشنطن: صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الإثنين لصالح تأكيد تعيين ليندا ماكماهون، المديرة التنفيذية السابقة في مجال المصارعة، وزيرة للتعليم في الولايات المتحدة، وهو المنصب الذي يضعها على رأس وزارة تعهد الرئيس دونالد ترامب بتفكيكها.

وستواجه ماكماهون مهمة مزدوجة تتمثل في تصفية وزارة التعليم مع تعزيز جهود تحقيق أجندة ترامب. ووقع الرئيس الجمهوري بالفعل أوامر واسعة لإلغاء برامج التنوع في المدارس الأمريكية وإلغاء التسهيلات المقدمة للطلاب المتحولين جنسيا، مع الدعوة أيضا لتوسيع برامج اختيار المدارس.

وفي الوقت نفسه، وعد ترامب بإغلاق الوزارة تماما، قائلا إنه يريد من ماكماهون “أن تجعل نفسها بلا وظيفة”.

وجاء التصويت في مجلس الشيوخ لصالح تعيينها بـ 51 صوتا مقابل 45.

(أ ب)