مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق نهائيا على تدابير احتجاز المهاجرين

واشنطن: بعد مدة قصيرة من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقرّ مجلس الشيوخ يوم الإثنين مشروع قانون يتطلب من السلطات الاتحادية احتجاز المهاجرين المتهمين بالسرقة والجرائم العنيفة، ليكون أول مشروع قانون يحتمل أن يوقعه ترامب ليصبح قانونا رسميا، ما يعزز خطط إدارته لترحيل ملايين المهاجرين.

وجعل ترامب من مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية قصوى، وأظهر الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون وبعض الديمقراطيين المستعدين للتعاون، استعداده لمواكبة هذه الخطط.

ويعد إقرار “قانون لاكن رايلي” الذي سمي نسبة إلى طالبة التمريض في جورجيا التي قتلت على يد رجل فنزويلي العام الماضي، والتي أصبحت قضية قتلها شعلة انطلاق لحملة ترامب الانتخابية، مؤشرا على كيفية تحول الكونغرس بشكل حاد إلى اليمين فيما يتعلق بأمن الحدود والهجرة.

وقال ترامب لأنصاره في الكابيتول: “نحن لا نريد مجرمين يدخلون إلى بلدنا”، مضيفا أنه يتطلع إلى توقيع مشروع القانون “خلال أسبوع أو نحو ذلك”.

(أ ب)