مجلس النواب الأمريكي يعتزم التصويت على توبيخ بايدن بسبب دعوته لنتنياهو لوقف إطلاق النار بغزة

واشنطن- “القدس العربي”: من المقرر أن يصوت مجلس النواب الأمريكي، الأسبوع المقبل، على إجراء يوبخ الرئيس جو بايدن لدعوته إلى “وقف فوري لإطلاق النار” في غزة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس.

ويهدد التصويت بإعادة إظهار الانقسامات الصارخة في الحزب الديمقراطي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة في التجمع الديمقراطي بمجلس النواب.

وكشف موقع “أكسويس” أن الإجراء المؤلف من ثلاث صفحات يندد “بالجهود الرامية إلى ممارسة ضغط أحادي الجانب على إسرائيل فيما يتعلق بغزة”.

وبحسب ما ورد، يمثل هذا التصويت خطوة جديدة من قبل الحزب الجمهوري لدعم إسرائيل منذ 7 أكتوبر.

ويستشهد الإجراء بقراءة البيت الأبيض لمكالمة بايدن مع نتنياهو، والتي قالت إن بايدن “أكد أن الوقف الفوري لإطلاق النار ضروري لتحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني وحماية المدنيين الأبرياء”.

ويعلن هذا الإجراء أيضًا معارضة قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر الشهر الماضي والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، والذي امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه بدلاً من استخدام حق النقض (الفيتو).

وستم طرح هذا الإجراء أمام لجنة القواعد بمجلس النواب، مما يعني أنه من المرجح أن يتم طرحه في إطار عملية لن تتطلب سوى أغلبية بسيطة لتمريره.