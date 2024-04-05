مجلس النواب الأمريكي يعتزم التصويت على توبيخ بايدن بسبب دعوته لنتنياهو لوقف إطلاق النار بغزة

واشنطن- “القدس العربي”: من المقرر أن يصوت مجلس النواب الأمريكي، الأسبوع المقبل، على إجراء يوبخ الرئيس جو بايدن لدعوته إلى “وقف فوري لإطلاق النار” في غزة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس.
ويهدد التصويت بإعادة إظهار الانقسامات الصارخة في الحزب الديمقراطي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة في التجمع الديمقراطي بمجلس النواب.
وكشف موقع “أكسويس” أن الإجراء المؤلف من ثلاث صفحات يندد “بالجهود الرامية إلى ممارسة ضغط أحادي الجانب على إسرائيل فيما يتعلق بغزة”.
وبحسب ما ورد، يمثل هذا التصويت خطوة جديدة من قبل الحزب الجمهوري لدعم إسرائيل منذ 7 أكتوبر.
ويستشهد الإجراء بقراءة البيت الأبيض لمكالمة بايدن مع نتنياهو، والتي قالت إن بايدن “أكد أن الوقف الفوري لإطلاق النار ضروري لتحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني وحماية المدنيين الأبرياء”.
ويعلن هذا الإجراء أيضًا معارضة قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر الشهر الماضي والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، والذي امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه بدلاً من استخدام حق النقض (الفيتو).
وستم طرح هذا الإجراء أمام لجنة القواعد بمجلس النواب، مما يعني أنه من المرجح أن يتم طرحه في إطار عملية لن تتطلب سوى أغلبية بسيطة لتمريره.
هه مجلس النواب الصهيو يهودي يا دودي يسيطر على رؤساء أمريكا بقوة المال القذر ✌️🇵🇸
الحزب الديموقراطي او الجمهوري يسعى لأظهار التزامه بدعم اسرائيل ليس حبا في اسرائيل بقدر ماهي حسابات انتخابيه فبايدن يظهر نفسه صهيوني اكثر من غيره وبالرغم من كل ماقدمه فهو لا يعارض ولكن هل ينقلب السحر على الساحر في قادم الانتخابات فيوم ليك ويوم عليك ومثل ما انقلب الصوت اليهودي ضد ترامب بالرغم من كل ماقدمه لدوله اسرائيل فهل ينقلب ويصوت لترامب الذي لم ينسى كيف ادار نتانياهو ويهود امريكا ظهورهم له في انتخابات 2020ويرد الضربه القاضيه لبايدن وليهود امريكا ؟؟ كلا الحزبين يسعى. لمصالحه وفي السياسة والحب كل شيء ممكن…
هذا دليل قاطع على ما كررناه سابقًا من { توحيد } القرار الإمريكيّ الإسرائيليّ في استمرار العدوان على غزّة خاصّة وعلى
فلسطين عامّة…وهذه الحرب أمريكيّة أولًا وصهيونيّة أوّلًا؛ ومشتركة أوّلًا.فلا توجد مسافة بينهما أوّلًا وأخيرًا.من هذه
السّاعة لن أقرأ شيئًا ولا أتابع عن { الجهود الأمريكيّة } في شؤون غزّة والأسرى…لقد أصبح الموقف مقطوع بصحته 100%.ولا داعي لتضييع دقيقة واحدة للاهتمام به مطلقًا.ولا يعوّل على الموقف الأمريكيّ أبدًا؛ مهما كان مصدره.
تحركت مرة الاخرى المنظمة ايباك اللعينة صاحبة هذا القرار الاكيد عن طريق الابتزتز نواب كونغراس ماديا تقوم تمويل حملاتهم الانتخابيا الابتزازهم الاخلاقيا تلفبق التهم الأخلاقية والجنسية لهم المنظمة ايباك لها التاريخ طويل المشين الابتزاز النواب كونغراس حتى رؤساء امريكا
امريكا النازية بعيدة عن العالم الذي ينادي كله لوقف اطلاق النار ممايدل على ان امريكا المتحضرة لا اخلاق لها ولا انسانية لقطاءمن شتى انحاء العالم ويدعون حقوق الانسان والحيوان تبا لكم
(وستم طرح هذا الإجراء أمام لجنة القواعد بمجلس النواب، مما يعني أنه من المرجح أن يتم طرحه في إطار عملية لن تتطلب سوى أغلبية بسيطة لتمريره)
هذا يعني أن المشروع ما يزال فكرة تراود عدد من النواب ولم يتم عرضها بعد حتى على لجنة القواعد في المجلس