مجلس النواب الأمريكي يرفض “مشروع قانون مستقل” لتقديم مساعدات لإسرائيل

واشنطن- “القدس العربي”: رفض مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء مشروع قانون مستقل لتقديم مساعدات بقيمة 17.6 مليار دولار لإسرائيل.

ووضع التصويت مصير المساعدات الخارجية الأمريكية المستقبلية في دائرة غير مألوفة من التساؤل.

وكانت النتيجة 250 صوتًا مقابل 180 صوتًا – أي أقل من أغلبية الثلثين اللازمة لتمرير الإجراء.

وكان التصويت المذهل بمثابة هزيمة لرئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، الذي عارض جهود الحزب الديمقراطي للجمع بين تمويل إسرائيل وبنود أمنية أخرى، بما في ذلك المساعدات لأوكرانيا.

وبدلاً من ذلك، صوت الديمقراطيون بأغلبية ساحقة ضد هذا الإجراء، وانحازوا إلى جانب نظرائهم في مجلس الشيوخ – الذين ما زالوا يناضلون من أجل حزمة مساعدات خارجية أوسع – والرئيس جو بايدن، الذي تعهد باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون إذا وصل إلى مكتبه.

تم تقويض مناورة جونسون، أيضًا، من قبل المحافظين في مؤتمر الحزب الجمهوري الخاص به، الذين دفعت معارضتهم رئيس مجلس النواب إلى وضع مشروع القانون على مسار سريع – تحديد عتبة الموافقة على مستوى الثلثين الأعلى – والذين صوتوا بـ “لا” على مشروع القانون.

واحتج الجمهوريون على قرار جونسون بعدم تعويض تمويل إسرائيل بتغييرات في أماكن أخرى في الميزانية، مما يعني أن المساعدة كانت ستضيف إلى العجز الفيدرالي.

ويستبعد مشروع قانون الحزب الجمهوري الخاص بإسرائيل فقط البنود الأخرى التي يفضلها العديد من الديمقراطيين، بما في ذلك المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، ومساعدة تايوان، والتمويل الأمني ​​للحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، والتمويل العسكري الجديد لأوكرانيا.