مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون جمهوري يقضي بإثبات الجنسية للتصويت

واشنطن: وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون جمهوري اليوم الخميس يقضي بإثبات الجنسية الأمريكية لممارسة التصويت في الانتخابات الاتحادية، وهو من أولويات الرئيس دونالد ترامب. ويعتبر مصيره غير مؤكد في مجلس الشيوخ.

وعارض الديمقراطيون المشروع وحذروا من أنه يخاطر بحرمان ملايين الأمريكيين، ممن لا يستطيعون الوصول إلى الوثائق المناسبة، من التصويت.

وأشار ترامب منذ أمد طويل إلى رغبته في تغيير الطريقة التي تجرى بها الانتخابات في الولايات المتحدة. وأصدر الشهر الماضي أمرا تنفيذيا شاملا يتضمن شرط الحصول على الجنسية من بين تعديلات أخرى متنعلقة بالانتخابات.

ودفع نواب جمهوريون بارزون بأن التشريع، المعروف باسم قانون حماية جدارة الناخب الأمريكي، ضروري لضمان أن يكون التصويت في الانتخابات الأمريكية قاصرا على المواطنين ويعزز أمر ترامب كقانون.

وقال برايان ستيل عضو مجلس النواب الجمهوري عن ولاية ويسكونسن، الذي يرأس لجنة الإدارة بمجلس النواب التي تتعامل مع التشريعات المترتبطة بالانتخابات: “إذا كان لدينا ناخب من غير المواطنين في إحدى الانتخابات، فإن ذلك يلغي صوت مواطن شرعي”.

(أ ب)