مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قرار ينص على أن معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية

واشنطن- “القدس العربي”: وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 311 صوتاً مقابل 14 صوتاً (13 ديمقراطي وجمهوري واحد) على مشروع قانون ينص على أن معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية.

وصوّت 92 من المشرعين بـ “حاضر”.

واتهم العديد من المعلقين التشريع بالخلط عمداً بين الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل مع معاداة السامية.

وصوت 92 ديمقراطيًا بـ “حاضر” بعد أن حث ثلاثة ديمقراطيين يهود بارزين أعضاء المجلس على القيام بذلك. ووصفوا التشريع بأنه “أحدث محاولة غير جادة من جانب الجمهوريين لاستخدام الألم اليهودي والمشكلة الخطيرة المتمثلة في معاداة السامية كسلاح لتسجيل نقاط سياسية رخيصة”.

والقرار، الذي يمتد على أربع صفحات، “يدين بشدة” جميع أشكال معاداة السامية؛ ويؤكد من جديد دعم مجلس النواب القوي للجالية اليهودية في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم وينص بوضوح وحزم على أن معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية.

ومن بين الذين رفضوا القرار النواب: جمال بومان، كوري بوش، جيري كونولي، خيسوس “تشوي” غارسيا، راؤول جريجالفا، براميلا جايابال، سمر لي، أوكازيو كورتيز، إلهان عمر ورشيدة طليب.