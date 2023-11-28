مجلس النواب الليبي يضع عراقيل جديدة أمام مبادرة باتيلي ويرفض مشاركة حكومة الدبيبة

طرابلس – «القدس العربي»: ما زال مجلس النواب الليبي يضغط تجاه إفشال مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي رغم استجابة مبدئية أبداها باتيلي تجاه شروطه القاضية بإشراك حكومة حماد وهي الحكومة المشكلة من طرف مجلس النواب والتي لم تحصل على دعم دولي ولم تتمكن من العمل على أرض الواقع لغياب الموارد اللازمة.

شروط جديدة فرضها مجلس النواب وأعلن عنها رئيس المجلس في الجلسة الرسمية التي عقدت الإثنين ما أظهر مجلس النواب في مظهر المتمسك بإفشال المبادرة، حيث رفض عقيلة صالح إشراك حكومة الدبيبة رغم كونها الحكومة المعترف بها دولياً وعبر عن رفضه أيضاً لأي مساس بالقوانين الانتخابية رغم الخلاف الشديد حولها.

وتقضي المبادرة التي أعلن عنها المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي بجمع أطراف الصراع الليبيين الخمسة وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وحفتر، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي، لتمثيل المناطق الثلاث الرئيسية في ليبيا، لكنه نبه إلى أن مساعيه تواجه الكثير من المقاومة.

وفي جلسة عقدها مجلس النواب الثلاثاء، رفض رئيس المجلس النواب عقيلة صالح مشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في مبادرة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي بشأن اجتماع الأطراف السياسية الرئيسية لحل القضايا الخلافية حول الانتخابات.

وقال خلال جلسة مجلس النواب في مقره في مدينة بنغازي إن مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الدبيبة، وهو ليس طرفاً في العمل السياسي، بل هو رئيس لحكومة انتهت ولايتها، والحكومة الشرعية هي المنبثة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد.

وطالب بضرورة تحديد جدول أعمال للمبادرة الأممية، ورأى أن هذا الجدول لا بد أن ينصب على تشكيل حكومة مصغرة مهامها محددة، وتحصل على تزكية من مجلسي النواب والدولة، وتعطى الثقة من البرلمان.

وأكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ضرورة الالتزام بتنفيذ قوانين الانتخابات كما هي لأنها وضعت من قِبل لجنة 6+6 المختصة بذلك طبقاً للتعديل الدستوري الـ13.

وقال خلال جلسة مجلس النواب إنه إذا كانت السلطة التشريعية الوحيدة طبقاً للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لا تملك تعديل هذه القوانين، فإنه من غير المعقول ولا المقبول أن يكون لأي جهة غيرها الاعتراض عليها أو منع تنفيذها.

وفي وقت سابق، قدم باتيلي محاور مبادرته، حيث طلب من جميع المسؤولين تعيين ممثلين سيكونون مسؤولين عن المشاركة نيابة عنهم في الاجتماع التحضيري الذي يهدف لمراجعة جميع النقاط العالقة التي لا تزال تمنع تنظيم الانتخابات من أجل الإعداد لمؤتمر يشارك فيه القادة أنفسهم. ويعتقد المبعوث الأممي أن هذا يعد تقدماً، لأنها المرة الأولى منذ فشل انتخابات كانون الأول/ ديسمبر 2021 التي يجرى فيها وضع إطار دستوري وقانوني لتنظيم الانتخابات.

وقبل حديث عقيلة أعلنت وسائل إعلام مقربة من حفتر أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي أبلغ قيادة حفتر موافقته على مشاركة ممثلين عن الحكومة في بنغازي في مبادرته دون الكشف عن تفاصيل أكثر.

ورغم الخلاف المحتدم الذي يدور حول القوانين الانتخابية أيضاً إلا أن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة عبر عن تفاؤله في تصريحات حديثة حيث قال إن الانتخابات الرئاسية قد تجري في ليبيا قريباً، مؤكداً أن جهوداً كبيرة تبذل حالياً للتوصل إلى اتفاق حول الانتخابات.

وأشار تكالة الذي يزور روسيا حالياَ في تصريحات صحافية إلى أن ليبيا تقترب بشكل كبير من عقد انتخابات عامة، وأن زيارته إلى روسيا تأتي ضمن مساعي بحث سبل تسوية الوضع في البلاد، والتشاور مع الأطراف الدولية للوصول إلى إجراء انتخابات عامة في أقرب فرصة ممكنة.