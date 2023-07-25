مجلس النواب الليبي يعتمد خريطة الطريق المنبثقة عن 6+6 رسمياً واللجنة ترفض التدخل الأممي 

طرابلس – «القدس العربي»: يستمر مجلس النواب الليبي في الإصرار على المخرجات المثيرة للجدل والتي عبرت كل من البعثة الأممية ومفوضية الانتخابات وعدد من الجهات ذات العلاقة في ليبيا عن رفضها لها، حيث ورغم الرفض الدولي الواضح لمسألة تشكيل حكومة جديدة بخريطة طريق أخرى، أصر مجلس النواب على ذلك، بل وأعلن تمريره رسمياً.

حيث وخلال جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء في مقره في مدينة بنغازي، أعلن مجلس النواب الليبي عن اعتماده رسمياً وتصويته على خريطة الطريق المنبثقة عن لجنة 6+6 المشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة والتي أثارت جدلاً فور صدورها.

وفي السياق، أوضح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أنه تقرر اعتماد خريطة الطريق، مع ملاحظة أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة دون غيره، مشيراً إلى أنها تعطى الثقة للحكومة على أساس برنامجها، متضمناً طريقة عملها.

وجاء في نص قرار الاعتماد: “تقرر اعتماد خريطة الطريق مع ملاحظة أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة دون غيره”.

وقال: “تعطى الثقة للحكومة على أساس برنامجها متضمناً طريقة عملها وتحدد شروط اختيار رئيس الوزراء وتنتهي ولاية حكومته في المدة المحددة وتكون حكومة مصغرة يختارها رئيس الوزراء مع مراعاة المناطق الجغرافية”.

ونص القرار على “تزكية رئيس الوزراء من عدد من مجلس النواب ومجلس الدولة”، كما أشار إلى أن “تحال هذه الملاحظات إلى لجنة 6+6 لمحاولة تقريب وجهات النظر وإعادتها إلى مجلس النواب حتى يتم الاعتماد النهائي”.

وجاء موقف مجلس النواب رغم رفض أممي واضح لكامل مخرجات لجنته المشتركة مع نظيره السياسي، حيث وفي سياق مخالف تماماً قال الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، في نفس اليوم، إن قانوني الانتخابات بشكلهما الحالي لن يُمكنا من الوصول إلى انتخابات ناجحة في ليبيا .

وأضاف: “ينبغي القيام بالمزيد من العمل لتحسين مشروعي القانونين من خلال سد الثغرات القانونية والفنية التي حددتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.

وطالب باتيلي، في كلمته باجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مدينة بنغازي، الأطراف الفاعلة والمؤسسات الرئيسية على التوصل إلى تسوية تتحرى الشمول بشأن النقاط الرئيسية المختلف عليها سياسياً.

كما دعا، جميع القادة، إلى تلبية تطلعات الشعب الليبي، مؤكداً أن استمرار الجمود الحالي أمر خطير.. وينبغي على الجميع تعلم الدروس من الوضع في السودان.

كما طالب الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، طالب اللجنة العسكرية المشتركة “بألا تكون هذه العراقيل السياسية عائقاً أمام استمرارهم بحس الالتزام ذاته”، مضيفاً أن بناء الثقة بين القيادات العسكرية والأمنية أمر أساسي للنهوض بالعملية السياسية وتهيئة بيئة تكفل إنجاز انتخابات تتسم بالشفافية والشمول واحترام نتائجها من قبل جميع الأطراف.

وحث الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجهات المعنية الرئيسية والمؤسسات الليبية على التوصل إلى تسوية شاملة للقضايا السياسية المتنازع عليها .

وفي المقابل، قالت اللجنة المشتركة 6+6 المكلفة من مجلسي النواب والدولة بإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات العامة إنها ترفض محاولة بعثة الأمم المتحدة فرض الإملاءات في الشأن الليبي، متهمة المبعوث عبدالله باتيلي بمحاولة تغليب طرف على آخر ودعمه، داعية إياها في الوقت نفسه إلى دعم خريطة الطريق المعروضة على المجلسين، ودعم توحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة.

وأوضحت، في بيان، أن كتاب البعثة الأممية بشأن القوانين الانتخابية التي أعدتها اللجنة يتضمن مطالبات حملت صيغة الواجب والمطلوب، واشتراط الدعم مقابل الأخذ بما ورد.

وأعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء حالة التخبط السائد بعمل البعثة الأممية في ليبيا، لافتة إلى أن أعمالها سادتها أجواء سياسية توافقية، في إطار القانون والدستور، وكان عملاً ليبياً خالصاً وملبياً لطموحات الشعب الليبي في الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تُنهي حالة التشتت والانقسام السياسي لمؤسسات وهياكل الدولة الواحدة.

وبينما اعتبرت مضمون كتاب البعثة ناسفاً للتعديل الدستوري وللقوانين الانتخابية، أشارت إلى عدم ارتياحها للمواقف السياسية لرئيس البعثة الأممية إزاء أطراف الصراع السياسي القائمة حالياً، ومحاولة تغليب طرف على آخر ودعمه، مما أسهم في تعميق حالة الانقسام السياسي، وتدهور الوضع الأمني، واستمرار حالة الفساد، وعرقلة الوصول إلى دولة المؤسسات والقانون.

وقالت اللجنة إن باتيلي لم يُحاول التواصل مع اللجنة، للاستماع للمبررات والتصورات والمقاربات التي اعتمدتها، لحل مختلف النقاط الخلافية، مضيفاً: “يبدو واضحاً أيضاً عدم استماعه لمستشاره لشؤون الانتخابات، الذي تابع عمل اللجنة، واجتمعت معه اللجنة بعد عودتها، واتفقت معه على بعض النقاط التي أبداها عن مشروعات القوانين”.

وطالبت البعثة الأممية بالتوقف عن محاولة فرض الإملاءات في الشأن الليبي بالإضافة إلى دعم خريطة الطريق المعروضة على المجلسين، ودعم المضي قدماً في خطوات توحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة، ودعم الإعداد للانتخابات، ودعم إصدار القوانين بأسرع وقت، ودون اشتراط، لتنفيذ ما تطالب به البعثة بالخصوص.

وفي أوائل تموز / يوليو الجاري، أعلن المجلس الأعلى للدولة، الثلاثاء، القبول مبدئياً لمقترح خريطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية وذلك خلال جلسة عقدها مجلس الدولة، لمناقشة مقترح خاص بهذه الخريطة، وذلك بمقره في العاصمة طرابلس، وفق بيان مقتضب صادر عن مكتبه الإعلامي.

وتحصّلت القدس العربي اللندنية على نسخة من خريطة الطريق التي أعلن عنها رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والتي تقضي بتشكيل حكومة موحدة.

وحسب الخريطة سيُحدّد موعد إجراء الانتخابات بـ240 يوماً 8 أشهر منذ صدور القوانين الانتخابية التي اعتمدتها لجنة 6+6.

وتنص الخريطة على بدء إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة الموحدة، فور اعتماد المجلسين للخريطة، إذ يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يوماً.

ويشترط حصول المترشح على تزكية 15 نائباً و15 عضواً بالمجلس الأعلى للدولة، على أن يصوت المترشحون ثم مجلس النواب في جلستين علنيتين.

ووفقاً لخريطة الطريق سيكون الفائز برئاسة الحكومة هو المتحصل على أكثر الأصوات في المجلسين، وعليه عندها تشكل حكومته خلال 20 يوماً من تكليفه.

وقد تضمن مقترح متداول بين أعضاء الأعلى للدولة لخريطة طريق جديدة للمرحلة القادمة 4 مسارات للذهاب نحو الانتخابات أبرزها مسار السلطة التنفيذية كانت قد عرضت القدس العربي جزءاً بسيطاً منه بعض أن حصلت على نسخة حصرية .

وتضمن المسار الأول ملف السلطة التنفيذية، والمسار الثاني البيانات الوطنية والتحقق من الهوية، والثالث المسار الدستوري، لتختتم الخريطة المقترحة بالمسار الأمني.

وحسب المقترح ترتبط المرحلة القادمة بعقد مجلسي النواب والدولة جلسة رسمية واعتماد خريطة الطريق وتشكيل حكومة موحدة، تكون مهمتها الرئيسية تنفيذ العملية الانتخابية وتأمينها عبر الأجهزة الرسمية.

وشددت خريطة الطريق على أن تكون السلطة التنفيذية القادمة مصغرة ويراعى في تشكيلها التمثيل الجغرافي العادل، مع عدم الإخلال بمعايير النزاهة.