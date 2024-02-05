مجلس النواب الليبي يعلن زليتن مدينة منكوبة إثر أزمة ارتفاع منسوب المياه فيها ومنظمات دولية ترسل فرقاً لدراسة الظاهرة

طرابلس – «القدس العربي»: على خلفية تصاعد حدة الأزمة الصحية والبيئية التي ضربت مدينة زليتن الواقعة غرب ليبيا إثر ارتفاع منسوب المياه الجوفية فيها بشكل فجائي، أعلن مجلس النواب الليبي زليتن مدينة منكوبة، مع تكليف الحكومة برئاسة أسامة حماد بالنظر في مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بها، وتخصيص المبالغ المالية اللازمة لحلها.

وسبقت هذا القرار مطالبات أعضاء مجلس النواب عن مدينة زليتن بإعلانها منطقة منكوبة، وتأسيس صندوق لجبر الضرر للأهالي، مع تشكيل لجنة تتولى معرفة سبب مشكلة منسوب المياه الجوفية، فيما اقترح آخر إخلاء المنطقة وتوفير بدل إيجار منازل مؤقتة للسكان.

وقال عضو مجلس النواب، الهادي الصغير، إنه يؤيد إعلان المدينة منطقة منكوبة، مشيراً إلى ضرورة تكليف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة الوضع في المدينة، ثم تخصيص مبالغ لحل الأزمة.

وفي حين طالب عضو مجلس النواب الليبي، عبدالمنعم العرفي، بتشكيل هيئة للأزمات والكوارث تنظر في أزمات المدن سواء زليتن أو المرج، منتقداً كثرة صناديق الإعمار التي تجعل المناطق وكأنها دويلات.

وتعاني مدينة زليتن من ارتفاع منسوب المياه الجوفية إلى حد دفع مدير مكتب الإصحاح البيئي في زليتن محمد أبوقميزة لوصف الوضع بـالكارثة البيئية، فيما فشلت الجهود حتى اللحظة في خفض منسوب المياه.

وعبرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، الإثنين، عن التزام المنظمة الدولية بالعمل مع السلطات، وتقديم الدعم الفني لتقييم الوضع والعمل معاً لتحديد استراتيجيات الاستجابة العاجلة لمعالجة المخاطر المحتملة على الأشخاص والمجتمعات المتضررة جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن وفق تغريدة عبر منصة إكس.

وأجرى فريق من منظمة الصحة العالمية زيارة ميدانية إلى بلدية زليتن لتقييم المخاطر المحتملة على الصحة العامة والصحة البيئية الناجمة عن ارتفاع المياه الجوفية في الشوارع والمنازل في البلدية، وفق تغريدة للمنظمة أعادت نشرها غانيون.

والثلاثاء الماضي، قررت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إعلان حالة الطوارئ القصوى ببلدية زليتن، واتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية المواطنين من أخطار ارتفاع منسوب المياه الجوفية، فيما شدَّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، على ضرورة اعتماد الخطة المقدمة من فريق الخبراء المحليين لمعالجة الأزمة.

كما أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الإغلاق المؤقت لمياه النهر الصناعي عن مدينة زليتن في ظل ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المدينة، وقالت الحكومة، في بيان بالساعات الأولى من صباح الأحد، إن الإجراء هدفه إجراء الاختبارات، لمعرفة أسباب ظاهرة ارتفاع نسب المياه الجوفية.

وفي وقت سابق، نفى جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وجود أي تسرُّب للمياه من خطوطه المارة بمنطقة زليتن حيث تعاني من ارتفاع منسوب المياه الجوفية منذ الشهر الماضي، مؤكداً استعداده لتقديم الدعم والمشورة الفنية للمساهمة في إيجاد الحلول الناجعة بشأن هذه الظاهرة.

كما حذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أهالي زليتن من استعمال المياه الجوفية ومياه الآبار من داخل المدينة، نظراً لتلوثها، ناصحاً إياهم بتناول المياه المعبأة في القنينات من خارج المدينة.

وقدم المركز مجموعة من النصائح للمواطنين عبر صفحته على فيسبوك، من بينها الحرص على غلي المياه قبل الاستعمال لمدة لا تقل عن دقيقة أو اتباع الطرق العلمية المعتمدة لتنقية المياه، ناصحاً بتجنب لسعات البعوض، لاحتمالية أن تكون ناقلة للأمراض.

كما دعا المركز إلى تجنب استخدام الخضار والفواكه من المناطق الزراعية المتضررة بالمدينة، والعمل على تأمين بدائل من المناطق غير المتضررة، لتجنب انتشار الأمراض.

وأثر الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد على أزمة المياه الجوفية المتصاعدة في بلدية زليتن، التي بدأت آثارها مطلع يناير الماضي، وظهر ذلك جلياً في غياب التنسيق، وربما التضارب بين تعاطي حكومتي الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من مجلس النواب.

وعلى صعيد حكومة الوحدة الوطنية، فقد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة، الإثنين، وصول شحنة مساعدات واحتياجات عاجلة للأسر المتضررة في مدينة زليتن.

كما أنه وفي 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تشكيل لجنة مركزية برئاسة وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، لمتابعة أوضاع بلدية زليتن جراء الارتفاع في منسوب المياه الجوفية، ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك، ومساعدة المواطنين لمواجهتها.

وطالبت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب، الثلاثاء، الحكومة المكلفة من مجلس النواب وجميع جهات الاختصاص بالتدخل العاجل، لمعالجة مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في مدينة زليتن. بينما قررت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، الثلاثاء، إعلان حالة الطوارئ القصوى ببلدية زليتن، واتخاذ الإجراءات العاجلة، لحماية المواطنين من أخطار ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وتوفير كل الاحتياجات للبلدية من أجل مواجهة تلك الأزمة.

وحسب شهود عيان في زليتن فتتزايد أزمة المياه الجوفية كل يوم دون وجود حلول جذرية للتعامل معها، باستثناء تدخلات مؤقتة عبر عمليات شفط المياه أو ردم المستنقعات.