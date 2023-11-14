مجلس النواب الليبي يقر قانوناً يجرم التعامل مع الكيان الصهيوني

طرابلس – «القدس العربي»: أقر مجلس النواب الليبي، يجرِّم التعامل مع الكيان الصهيوني، حسبما أعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق .

وأعلن عن هذا الإقرار في بيان عقب استئناف مجلس النواب جلسته الرسمية في مقره في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني مصباح دومة. وقال بليحق إن المجلس ناقش المواد الخاصة بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 62 لسنة 1957م، وصوَّت بالإجماع على إقرار هذا القانون. وأضاف أن المجلس قرر مخاطبة مؤسسات الدولة كافة بتقديم كامل الدعم والمساعدات والتسهيلات للفلسطينيين في مواجهة ومجابهة العدوان الإسرائيلي الذي يعصف بمدينة غزة.

يذكر أن القانون رقم 62 لسنة 1957م، الذي أقره الملك إدريس نص على مقاطعة إسرائيل سواء ما يتعلق بعقد أي اتفاق مع هيئات أو أشخاص مقيمين هناك، أو التعامل مع الشركات والمنشآت التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة لدى الاحتلال، بالإضافة إلى حظر دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات المصنوعة لدى الاحتلال الإسرائيلي أو المعاد شحنها إليها. وفي وقت سابق نشر المجلس على صفحته الرسمية بياناً طالب فيه بمغادرة سفراء الدول الداعمة للكيان الصهيوني المحتل البلاد فوراً، داعياً إلى وقف تصدير النفط والغاز لها في حال استمرار المجازر في قطاع غزة.

وأكد المجلس في بيانه على ضرورة الوقف الفوري للعدوان، الذي وصفه بأنه حملة إبادة جماعية من قبل العصابات الصهيونية، مشيراً إلى رفضه تهجير أهالي قطاع غزة بأي شكل.

وحث البيان على عقد جلسة عاجلة على مستوى القيادات لجامعة الدول العربية والمنظمات الإسلامية، والدعوة إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الإطار. وهاجم مجلس النواب زيارات رؤساء الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا إلى الكيان الصهيوني لإعلان دعمهم الكامل له من أجل إبادة الشعب الفلسطيني ووأد حقه المشروع في المقاومة وبناء دولته المستقلة، حيث دان تلك التحركات ملقياً المسؤولية على الولايات المتحدة والغرب في قيادة حرب الإبادة الجماعية بحق شعب أعزل محاصر، ودعا الشعوب العربية والإسلامية إلى نصرة إخوانهم في القطاع بجميع السبل والوسائل.

كما انتقد المجلس فشل النظام الرسمي العربي خاصة تيار التطبيع مع الاحتلال، وعجزه عن اتخاذ موقف جريء يعبر عن إرادة الشعوب، “ليصل الأمر إلى عدم القدرة على إيصال الاحتياجات الأساسية للقطاع من الدواء والماء والغذاء والوقود في حصار مطبق وقتل جماعي ممنهج تمارسه العصابات المجرمة”.

وفي السياق، أظهرت بيانات لجمعية الهلال الأحمر المصري أن ليبيا حلّت في المركز الثاني من حيث حجم المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة، بحمولة إجمالية بلغت 546.9 طناً، خلف مصر التي قدمت 6944 طناً.

وقال الهلال الأحمر المصري إن إجمالي المساعدات الإنسانية إلى غزة التي وصلت العريش تجاوز 9262 طناً، من بينها 8495 طناً مقدمة من دول عربية، و767 طناً مقدمة من دول أجنبية. وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بـ412 طناً، وقطر رابعاً بـ286 طناً، ثم تركيا بـ203 أطنان، وباكستان بـ165.6 طناً، وروسيا بـ115 طناً، ثم الجزائر بـ104 أطنان، والبحرين بـ79 طناً.

في حين قدمت السعودية 33 طناً، والمغرب 25 طناً، والأردن 20.8 طناً، والإمارات 13.5 طناً، وتونس 12.5 طناً.

وفي 6 نوفمبر الجاري، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية إرسال شحنة مساعدات وإغاثة متكاملة، دعماً لأهالي غزة بإشراف وزارة الدفاع وجهاز الطب العسكري.

وأطلق المجلس البلدي مصراتة الثلاثاء حملة تبرعات بالتعاون مع فرع جمعية الهلال الأحمر في المدينة لصالح الشعب الفلسطيني.

وقال إنه تبنى تلك الحملة في ظل الاعتداءات والمذابح داخل فلسطين على يد عصابات الكيان الصهيوني حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.