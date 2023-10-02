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مجلس النواب الليبي يقر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة

منذ 44 دقيقة

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح

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بنغازي: وافق مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الذي أنجزته لجنة (6+6) وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.
ووفقا لموقع “الوسط” الإخباري الليبي، قال رئيس المجلس عقيلة صالح خلال جلسة مجلس النواب، في بنغازي إن “القانون الذي جرى إقراره من لجنة (6+6) حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحدا ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنيا أو عسكريا دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة”.
واعتبر عقيلة أن “القانون راعى كل الاعتبارات، والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي”.
وأعرب عقيلة عن شكره للجنة (6+6) المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على “إنجاز هذا العمل”، معتبرا أنه “أساس لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.
(د ب أ)

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