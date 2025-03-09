مجلس النواب المصري يقر اتفاقية نقل المحكوم عليهم مع الإمارات

القاهرة- “القدس العربي”:

وافق مجلس النواب المصري على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي مصر والإمارات.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب، إن الاتفاقية تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين البلدين.

وبحسب المذكرة الإيضاحية التي قدمتها اللجنة التشريعية، فإن الاتفاقية جرى توقيعها في 10 يناير/ كانون الثاني 2024.

وتنظم الاتفاقية قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.

وجاءت الاتفاقية في 19 مادة مقسمة إلى أربعة أبواب، الأول يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم، والثاني خاص بالإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم.

فيما تضمن الباب الثالث بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها، وكذا سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية.

ويتحدث الباب الرابع عن الأحكام الختامية للاتفاقية كيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية وكيفية إنهاء سريانها.