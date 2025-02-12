مجلس الوزراء الألماني يناقش إرسال قوات شرطة إلى رفح

برلين: يعتزم مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء تهيئة الظروف لنشر قوات من الشرطة الألمانية في عمليات مراقبة عند معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.

وبحسب مصادر حكومية، أعدت وزارة الداخلية ووزارة الخارجية مقترحا مشتركا بشأن المهمة.

ومن ضمن المسائل المحورية في المهمة ضمان حماية أفراد الشرطة لأنفسهم.

وأعيد فتح المعبر الحدودي الوحيد للمناطق الفلسطينية الذي لا تسيطر عليه إسرائيل في الأول من فبراير/شباط الجاري.

(د ب أ)