مجلس الوزراء الألماني يناقش إرسال قوات شرطة إلى رفح

12 - فبراير - 2025

برلين: يعتزم مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء تهيئة الظروف لنشر قوات من الشرطة الألمانية في عمليات مراقبة عند معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.

وبحسب مصادر حكومية، أعدت وزارة الداخلية ووزارة الخارجية مقترحا مشتركا بشأن المهمة.

ومن ضمن المسائل المحورية في المهمة ضمان حماية أفراد الشرطة لأنفسهم.

وأعيد فتح المعبر الحدودي الوحيد للمناطق الفلسطينية الذي لا تسيطر عليه إسرائيل في الأول من فبراير/شباط الجاري.

  1. يقول abuelabed.:
    فبراير 12, 2025 الساعة 8:38 ص

    هذا كذب وهراء سيرسلوا جواسيس . ألمانيا وما أدراك ما المانيا. بأي حق ترسل المانيا ما تريد ان ترسل. اصبح العرب رهن تحكم القاصى والداني.

