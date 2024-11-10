مجلس الوزراء الصومالي يدعم عودة قائد الجيش السابق إلى منصبه

مقديشو: تم ترشيح أوداوا يوسف راجي، القائد السابق للجيش الوطني الصومالي، للعودة إلى هذا المنصب، وذلك في اجتماع استثنائي عقده وزراء الحكومة في مقديشو.

وتجري الصومال تغييرات في العديد من المناصب العسكرية داخل قواتها المسلحة في محاولة لتعزيز الجهود الرامية إلى تحرير البلاد من سيطرة حركة الشباب الإسلامية، على الرغم من أن الهجمات ضد الجماعة تراجعت نسبيا خلال الأشهر القليلة الماضية.

وفي بيان صحفي، قال مجلس الوزراء إن ترشيح راجي سيعيد تنشيط عمليات الجيش الوطني. وقد تمت إقالة راجي من منصبه كقائد للجيش في عام 2023 .

(د ب أ)