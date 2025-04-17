مجلس الوزراء اللبناني يناقش اليوم احتكار الدولة للسلاح.. ما موقف “حزب الله”؟

بيروت- “القدس العربي”: عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء لمناقشة بند هام على جدول الأعمال يتعلق بتنفيذ القرار 1701 واحتكار الدولة للسلاح.

وتولّى قائد الجيش العماد رودولف هيكل شرح كيفية تنفيذ هذا القرار الدولي، وخطة انتشار الجيش اللبناني، وتفكيك البنية العسكرية لـ “حزب الله” جنوب نهر الليطاني.

ويترقب البعض موقف وزيري “حزب الله”، ركان ناصر الدين ومحمد حيدر، من موضوع احتكار الدولة للسلاح، ومقدار المرونة في التعامل مع هذا الأمر، بعد سلسلة مواقف لقياديين من “حزب الله” تمسّكت بسلاح “المقاومة”، وأبرزها لعضو المجلس السياسي للحزب محمود قماطي، الذي تبنّى قول الأمين العام السابق للحزب حسن نصرالله: “اليد التي ستمتد إلى السلاح ستُقطَع”.

في المقابل، سيشدد وزراء “القوات اللبنانية” ووزير “الكتائب” بوضع برنامج زمني لتسليم السلاح.