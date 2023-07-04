مجلس حقوق الإنسان في جنيف يناقش على نحو عاجل حرق المصحف هذا الأسبوع

جنيف: يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة هذا الأسبوع لمناقشة حرق نسخة من المصحف في السويد الذي أثار الغضب في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وفق ما صرح المتحدث باسمه.

وقال المتحدث باسم المجلس باسكال سيم للصحافيين إن باكستان طلبت مناقشة المسألة “نيابة عن الكثير من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي”.

وأكد المتحدث مشيرا الى الطلب الذي قدمته باكستان، أن النقاش العاجل يهدف إلى “بحث الزيادة المقلقة في أعمال الكراهية الدينية المتعمدة والعلنية والتي تظهر عبر التدنيس الحالي للقرآن في بعض دول أوروبا وأماكن أخرى”.

خلافا للأوضاع التي تتعلق بدول محددة، يكفي لدولة واحدة أن تتقدم بطلب إلى مجلس حقوق الإنسان لكي ينظم المجلس اجتماعا عاجلا حول موضوع معين.

النقاش الذي طلبته باكستان يفترض ان يحصل هذا الأسبوع في موعد لم يحدد بعد.

في 28 حزيران/يونيو أحرق سلوان موميكا (37 عاما) الذي فر من العراق إلى السويد قبل سنوات، صفحات من المصحف أمام مسجد ستوكهولم الكبير خلال عيد الأضحى.

أثار هذا الحادث موجة ردود فعل منددة في العالم الإسلامي. واستدعت دول عدة مثل العراق والكويت والإمارات والمغرب سفراء السويد للاحتجاج على ذلك.

ودعت منظمة التعاون الإسلامي الأحد إلى اتخاذ تدابير جماعية لمنع مثل هذه الحوادث.

سمحت الشرطة السويدية بالتظاهرة بعد قرار قضائي اعتبر أن “المخاطر الأمنية” المرتبطة بحرق المصحف لا تبرر المنع.

لكن الشرطة كشفت في وقت لاحق أنها تقدمت بشكوى ضد المنظم بتهم أبرزها التحريض على الكراهية.

سبق أن شهدت السويد ودول أوروبية أخرى حوادث مماثلة جاءت أحيانًا بمبادرة من حركات اليمين المتطرف، ما أدى إلى تظاهرات وتوترات دبلوماسية.

(أ ف ب)