سياسة | عربي | فلسطين

مجلس حقوق الإنسان الأممي يطالب بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

5 - أبريل - 2024

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جنيف: دعا مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، في قرار، لم يشر إلى حركة “حماس” الفلسطينية، وهجومها على مستوطنات غلاف غزة في الخريف الماضي.

وطبقا للنص، الذي اعتمدته الهيئة في جنيف ، فإن الخطوة ضرورية لـ”منع مزيد من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان”.

وكانت ألمانيا، إحدى الدول الست، التي صوتت ضد القرار، الذي بالإضافة إلى عدم ذكر حماس، حرم إسرائيل من حق الدفاع عن النفس وتضمن أحكاما مسبقة ضد إسرائيل، طبقا لما ذكرته السفيرة الألمانية، كاتارينا ستاش.

وأيد القرار 28 دولة، من بينها بلجيكا وفنلندا ولوكسمبورغ. وامتنعت 30 دولة عن التصويت، بما في ذلك فرنسا وهولندا.

وقرارات المجلس هي مجرد طلبات وليس لدى الهيئة أي وسيلة لتطبيقها.

(وكالات)

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  1. يقول Dr arabi:
    أبريل 5, 2024 الساعة 12:06 م

    ولا يزالوا يقولون محتمله!!! مع كل هذه الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

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  2. يقول نديم:
    أبريل 5, 2024 الساعة 12:35 م

    نتمني أن نعرف من هي الدول التي امتنعت عن التصويت ومن هي الدول التي صوتت ضد القرار ؟

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    1. يقول Nabil Joudi:
      أبريل 5, 2024 الساعة 10:30 م

      صوّت ضدّه الولايات المتّحدة، الأرجنتين، باراڨواي، مالاوي، ألمانيا

  3. يقول ابو العبد:
    أبريل 5, 2024 الساعة 1:30 م

    قرارات الأمم المتحدة حبر على ورق. وقراراتها لا تُحترم حتى قبل أن يجف حبرها.

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  4. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 5, 2024 الساعة 2:10 م

    عصابة البيت الأسود الصهيوني ستعرقل القرار✌️🇵🇸☹️☝️

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  5. يقول كريم:
    أبريل 5, 2024 الساعة 2:35 م

    للتذكير فقط فرئيس مجلس حقوق الإنسان الأممي هو المغربي عمر زنيبر

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