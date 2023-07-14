مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا بتحديث “القائمة السوداء” للشركات العاملة في المستوطنات

غزة – “القدس العربي”:

قرر مجلس حقوق الإنسان الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، توفير الموارد المالية والبشرية والفنية، لتعزيز مكتب المفوض السامي، من أجل تحديث قائمة الشركات العاملة في المستوطنات، بحذف أسماء الشركات التي تجمد أنشطتها، وإضافة أسماء الشركات التي باشرت أنشطة في المستوطنات.

وجاء ذلك خلال تصويت أجراه المجلس، خلال دورته الثالثة والخمسين، الجمعة، المنعقدة في مدينة جنيف، كما قرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” التي أوردت النبأ، فإنه جاء في نص القرار “إذ يسترشد مجلس حقوق الإنسان بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، فإنه يؤكد من جديد أن على جميع الدول الالتزام بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، على النحو المنصوص عليه في الميثاق وعلى النحو المبين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من الصكوك الواجبة التطبيق”.

وكان مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة نشر مؤخرا “قائمة سوداء” بأسماء الشركات التي تعمل في المستوطنات، تضمنت 97 شركة بعد إزالة 15 شركة من أصل 112 لامتثالها لطلب وقف التعامل مع الشركات المرتبطة بالاستيطان.

وغالبية الشركات الموجودة في القائمة هي من إسرائيل ولكن بينها أيضا شركات من الولايات المتحدة الأمريكية، وتايلاند، وهولندا، وبريطانيا، وفرنسا، ولوكسمبورغ، وإسبانيا.

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد القرار، الداعي لتطوير قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات، وتلك المنخرطة في نشاطات مباشرة أو غير مباشرة في العمل مع المستوطنات الاستعمارية.