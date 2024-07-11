مجلس شورى قطر يدين “الصمت الدولي” إزاء حرب إسرائيل على غزة

الدوحة: أدان رئيس مجلس الشورى القطري حسن عبد الله الغانم، الخميس، “الصمت المطبق للمنظمات الدولية تجاه الحرب الهمجية الإسرائيلية” على قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة الغانم خلال افتتاح الدورة الثانية لـ”منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج” المنعقد حتى غد الجمعة.

وينظم المنتدى، مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية للبرلمان) وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، ويناقش موضوعين رئيسيين: التحول نحو الطاقة الخضراء، ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الغانم، في كلمة تلاها نيابة عنه رئيس الوفد القطري في المنتدى عبد الله ناصر السبيعي، إن “آلة الحرب الإسرائيلية تخوض حربا شعواء على غزة، مخلفة حتى الآن زهاء 40 ألف شهيد ثلثهم من النساء والأطفال والشيوخ، وأكثر من 80 ألف جريح”.

وزاد: “هذه الحرب الهمجية دمرت البنية التحتية بالكامل، حتى أصبح الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يطاق”.

وتابع: “كل ما يحدث في غزة يقع على مرأى ومسمع جميع المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية، والتي يخيم عليها الصمت المطبق إزاء ما تقوم به إسرائيل”.

وأردف: “إننا في دولة قطر كنا ولا زلنا ندعم حق الشعب الفلسطيني في العيش الكريم على أرضه، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية”.

(الأناضول)