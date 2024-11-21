سياسة | دولي | إيران

مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يصدر قرارا ضد إيران

منذ 20 دقيقة

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فيينا: قال دبلوماسيون إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يضم 35 دولة، وافق اليوم الخميس على قرار يأمر طهران مجددا بتحسين التعاون مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة، ويطلب من الوكالة إصدار تقرير “شامل” عن إيران بحلول ربيع العام المقبل.

وتهدف الدول الغربية التي اقترحت النص، إلى الضغط على طهران من أجل الدخول في مفاوضات حول قيود جديدة على أنشطتها النووية، لكن هناك شكوكا حيال ما إذا كان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيدعم المحادثات بعد توليه الرئاسة في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وتميل إيران إلى إبداء ردود فعل غاضبة على القرارات التي تستهدفها.

(رويترز)

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