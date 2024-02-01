سياسة | دولي | الولايات المتحدة

مجلس مدينة شيكاغو يصدر قراراً يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

1 - فبراير - 2024

رائد صالحة
حجم الخط
0

شيكاغو- “القدس العربي”: وافق مجلس مدينة شيكاغو  على قرار  يدعو إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة.

وبعد ساعات من النقاش، تم تقليص الإجراء إلى صوت واحد – صوت العمدة براندون جونسون – ومع انتهاء تصويت المجلس عند 23 نعم و 23 لا. أدى تصويت جونسون الفاصل إلى رفع الإجراء إلى 24 نعم و 23 لا.

وكان من المتوقع في البداية أن يصوت المجلس على القرار، الأسبوع الماضي، لكن التصويت تأجل لأن المجلس أيد بدلا من ذلك قرارا يدعم يوما دوليا للتوعية بالمحرقة.

ويدعو القرار، الذي رعته عضوة المجلس،  دانييل لاسباتا،  الكونغرس والرئيس جو بايدن إلى “تسهيل السلام الدائم في غزة بدءاً بوقف دائم لإطلاق النار”.

وقال حاتم أبو دية، الرئيس الوطني لشبكة الجالية الفلسطينية الأمريكية (USPCN)، في بيان: “الآن نمضي قدمًا لاستخدام هذا النصر كمصدر إلهام لمواصلة مطالبة جو بايدن بالتوقف عن دعم الإبادة الجماعية ضد شعبنا”.

وكما هو معتاد، فقد وصفت جماعات يهودية القرار بأنه “خطير”.

وقد تم تمرير القرار في شيكاغو من قبل لجنة الصحة والعلاقات الإنسانية بمجلس المدينة الشهر الماضي.

وبعد تأجيل القرار الأسبوع الماضي، قال جونسون إنه يؤيد وقف إطلاق النار في المنطقة التي مزقتها الحرب.

وأضاف: “في هذه المرحلة الآن أعتقد أننا ننظر إلى 25 ألف فلسطيني قتلوا خلال هذه الحرب ويجب أن يتوقف القتل”.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

متظاهرون يعطلون فعالية انتخابية للمرشحة الجمهورية نيكي هيلي احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية في غزة- (فيديو)
2 - فبراير - 2024
قاض اتحادي يرفض الدعوى التي رفعتها مجموعات طلابية متضامنة مع فلسطين ضد حاكم ولاية فلوريدا
1 - فبراير - 2024
أكسيوس: وزارة الخارجية الأمريكية تدرس خيارات الاعتراف المحتمل بدولة فلسطينية
31 - يناير - 2024
كندا سترسل مساعدات قيمتها 30 مليون دولار لغزة بعد تعليق تمويل الأونروا- (تغريدة)
31 - يناير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية