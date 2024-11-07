 مجمع استوديوهات بالسعودية يستهدف تغيير الإنتاج السينمائي في المنطقة- (صور)

الرياض: أزاحت السعودية الستار عن مجمع استوديوهات جديد كبير للإنتاج التلفزيوني والسينمائي.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مجمع استوديوهات “الحصن بيغ تايم”، المقام على مساحة 300 ألف متر مربع، يضم سبعة استوديوهات عالية التقنية، وقرية إنتاج تحتوي على ورش نجارة وحدادة وتفصيل أزياء، بالإضافة إلى أجنحة لكبار الشخصيات ومنشآت أخرى مختلفة مزودة بمعدات عالية التقنية.

وقال صانع الأفلام السعودي نواف المطيري: “المجال قاعد يكبر ويوسع في السعودية بشكل غير مسبوق ونمو جدا قوي، ومع افتتاح الاستديوهات هذي أتوقع إنه النمو بيكون أكبر وأكبر خلال الخمس أو الست سنوات الجاية”.

وتدعم المبادرة رؤية 2030 في السعودية التي تستهدف جعل المملكة مركزا إعلاميا عالميا.

وقال الممثل السوري قصي خولي: “جميل جدا أن نقدر نشوف ببلادنا ومن خلال السعودية حاليا أشياء كنا نطّلع عليها زيارات بأوروبا وأمريكا وكنا نحسدهم حسد إيجابي إنه (من حظهم) إن عندهم هذه الأشياء، فالحمد لله صرنا عم نشوفها ببلادنا، والحمد لله أنتم قريبا بداية من السعوديين حتى تبلشوا تختبروها، ونحن كعرب إن شاء الله تكون إلنا فرصة أن نقدم أشياء كويسة بهذا الإنجاز الضخم”.

وتوفر الاستوديوهات المصممة لجذب المبدعين العرب والعالميين، موارد شاملة لتقليل تكاليف الإنتاج وزيادة نمو الصناعة.

وقال الممثل السعودي خالد صقر: “الموضوع عظيم يا جماعة، الموضوع تخطى حدود الخيال، كنا نخطط نروح لاستوديوهات نصور بره وزي كده، ها الحين ما عاد صار لأحد عذر بصراحة، صار التصوير منا وفينا”.

والهدف من استوديوهات “الحصن بيغ تايم” هو وضع معيار جديد للإنتاج الإعلامي في المنطقة وتوسيع دور الإنتاج المحلي في المنطقة بأكملها.

وقالت بشرى مهدي، وهي مديرة أعمال ممثلين: “الصراحة إنجاز رهيب، إحنا جايين من مومباي على فكرة وعندنا كذا فيلم حابين نتعامل مع الجماعة (في السعودية) بس ما توقعنا يكون بها التكنيك العالي جدا، كل شيء موجود ما شاء الله، إحنا قاعدين ندور (نأخذ جولة) ونقول واو، هذا صراحة شيء مذهل، لقد أحسنوا العمل”.