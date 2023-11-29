مجمع الحاخامات ينتقد تصريحات البابا فرنسيس حول الإرهاب ويطالب الفاتيكان بالتوضيح

“القدس العربي”: انتقد المجمع الحاخامي الإيطالي تصريحات البابا فرنسيس حول الإرهاب وطالب الفاتيكان بالتوضيح، حسب صحيفة “بوليتيكو”.

صرّح البابا بأن الصراع بين إسرائيل وحماس انتقل من الحرب إلى الإرهاب. واعتبر مجلس الحاخامات أن البابا يتهم كلا الطرفين علنا بالإرهاب. وأضاف المجلس: هناك تصريحات إشكالية لأعضاء بارزين في الكنيسة؛ إما تخلو من إدانة حماس أو تساوي بين حماس وإسرائيل.

وكان البابا فرنسيس قد التقى يوم الأربعاء الماضي بوفدين؛ أحدهما من عائلات الأسرى الإسرائيليين، والآخر لعائلات فلسطينية من غزة لهم أقارب في سجون الاحتلال الإسرائيلية. وبعد اللقاء دعا الناس إلى الصلاة من أجل الجانبين لأن كلاهما يعاني.

ولم يرد البابا على طلب المجمع الحاخامي شخصيا، بل دافع عنه الكاردينال ماتيو زوبي قائلا: البابا حذر في مواقفه.