مجموعات مسلحة في شمال مالي تعلن السيطرة على مدينة رئيسية بعد معارك

دكار: أعلنت مجموعات مسلحة في شمال مالي الثلاثاء في بيان سيطرتها على بلدة بوريم الرئيسية الواقعة بين غاو وتمبكتو، بعد اشتباكات مع الجيش المالي.

وأصدر “الإطار الاستراتيجي الدائم”، وهو تحالف من فصائل مسلحة وقعت اتفاق سلام مع الدولة عام 2015، بيانا قال فيه إنه نفذ عملية في بوريم وسيطر على “المعسكر والعديد من المواقع المتقدمة” للجيش المالي ومجموعة فاغنر الروسية.

وقال الناطق باسم “الإطار الاستراتيجي الدائم” محمد المولود رمضان “وقعت اشتباكات عنيفة”.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات المالية.

ومن شأن عملية مماثلة أن تؤكد انهيار اتفاق السلام الذي وقعه في العام 2015 تحالف من مجموعات متمردة يشكل الطوارق غالبية أفرادها مع الدولة المالية يعرف باسم اتفاق الجزائر.

وبعد أسابيع من تصاعد التوتر، قالت إحدى المجموعات الموقعة للاتفاق، وهي تنسيقية حركات أزواد، مساء الاثنين إنها “في زمن حرب” مع المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في باماكو بانقلاب عام 2020.

(أ ف ب)